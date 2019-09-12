Futbol Okulu Yıldızları Arıyor

Haber: Aysun Beykoz

Boluspor futbol okulu kayıtları başladı. Kulüpten yapılan açıklama şöyle; “05 Ekim 2019 - 12 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Boluspor Futbol Okulu için kayıtlar başladı. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 doğumlu sporcuların kayıtlarının yapılacağı futbol okulu antremanları, Boluspor Halısaha Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir. Kayıtlar, Boluspor Gençlik Geliştirme Merkezi'nde yapılmaktadır.

TELEFON: 0 374 217 45 84

KEMAL HATİPOĞLU: 0 530 878 29 56 (İdari Menajer)”