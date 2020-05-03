Futbol Oynamayı Çok Özledim

Haber: Aysun Beykoz

BOLU’DA KALMAYI İSTEDİK

Karantinada nasıl bir antrenman programı dahilinde çalıştığı sorulan Cumali, antrenman konusunda şunları aktardı; Kocaeli’ne dönmeyi düşündük eşimle fakat daha sonra Bolu’da kalmanın daha doğru olacağına karar verdik. Antrenmanımı tesise giderek yapıyorum birkaç arkadaşımız var sosyal mesafeyi koruyarak 2-3 saat idman yapıp dönüyoruz. Çoğu oyuncunun karar tebliğ edildikten sonra Bolu’dan ayrıldığını ileten Bişi, Bolu’da kalan az sayıda oyuncu olduğunu ve o oyuncularla tesiste antrenman yaptıklarını söyledi. Bişi herhangi bir teste girmediklerini ve kimsenin de bu süreçte hasta olmadığını birinci ağızdan doğruladı.

FUTBOL OYNAMAYI ÇOK İSTİYORUZ

Haziranda liglerin başlama ihtimali olup olmadığı sorulan Cumali Bişi, bunu kestirmenin güç olduğunu fakat bir şekilde oynanıp karışıklığa son verilmesi gerektiğini düşündüğünü aktardı. Sözlerine; “tabii bu biz istiyoruz diye değil büyüklerimiz, bu konunun uzmanları ne karar verirse hepimiz ona uymak zorundayız” diyerek devam etti. İnsan sağlığının daha önemli olduğunu belirten başarılı oyuncu, “illa seyircili oynansın diyenler var lakin bu büyük risk en sağlıklı ortamda testler ile ölçümler ile herhangi bir riske mahal vermeden futbol oynamayı çok istiyoruz” dedi.

BOLUSPOR BU DURUMU HAK ETMİYOR

Boluspor olarak şu an da bulundukları konumu hak etmediklerini söyleyen Cumali, sonuca gidilememesi ile ilgili de şunları aktardı, “ Tabii ki birçok sebep var. Bir temel hatası da olabilir her şeyden önce takım olarak bu bizim yaptığımız bir şey illa bir hatalı aranacaksa bu hepimiziz birine ya da hücum oyuncularına bunu yüklemeyi doğru bulmuyorum. O gole gidecek pas gol olmuyorsa hepimizin hatası vardır. Ben pası atamamışımdır ya da başka bir şey olmuştur. Bu sadece orta sahanın ya da kenar oyuncusunun görevi değil takımın görevi. Bir hata varsa oyuncular olarak bizim hatamızdır.”

DÖNMEMDEKİ SEBEP SÜPER LİGDİ

Geri dönüşündeki en büyük sebebin Boluspor’u süper lige çıkarmak olduğunu belirten Cumali hayal kırıklığına uğradığını belirtti bunun sebebini ise şu sözlerle açıkladı, “ Hep play offtan dönmüş bir Boluspor vardı bu hasrete son vermek için dönmüştüm evet hayal kırıklığına uğradım ama ben bunu sadece yönetime ya da teknik direktöre bağlamıyorum. Oyuncu grubu burada çok önemli, başarının tamamen oyuncu grubuna ait olduğunu düşünüyorum yani bu şekilde baktığınızda başarısızlık da oyuncu grubunun. Tabii yönetimlerin de etkisi var yok değil ama payın büyüğü oyuncu grubunun.”

LİGDE KALMAK ZORUNDAYIZ

Ligde kalma durumlarını değerlendiren Cumali Bişi, şunları kaydetti, “Boluspor camiası, taraftarlar bana sürekli mesaj atıyor, yazıyor bana sahip çıkıyorlar sağ olsunlar onları çok seviyorum ligde kalmayı çok istiyoruz, kalacağız da kalmak zorundayız. Bu şehir bunu hak ediyor bu şehir düşmeyi değil aslında çıkmayı hak ediyor ama şu an için hepimizin hedefi ligde kalmak.” Son olarak Boluspor’u ve taraftarı değerlendiren Cumali Bişi, “Bizi desteklesinler, yalnız bırakmasınlar hep birlikte bu karanlık günlerden çıkacağız hepsini çok özledim umarım iyi işler yaparak bu sezonu noktalarız sonrası da kısmet artık diye konuştu.” Evde kalmamız gerektiğini belirten başarılı oyuncu sözlerine şöyle tamamladı, “Bu zor günler de sağlığımız için evde kalmamız gerek, hastalanan insanlara da acil şifalar diliyorum bir an önce atlatıp eski hayatımıza dönmeyi umuyorum herkese teşekkürler, hoşça kalın.”