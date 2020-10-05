Futbol şansı yanımızda değildi

Haber: C.Kutay Aykan

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Giresunspor’a konuk olan Beypiliç Boluspor, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, 3 puan hesabı yaparken, sıfır puan almanın üzüntüsünü yaşadıklarını aktararak, şunları kaydetti: "İlk yarıda istediklerimizi yapan bir takım vardı. İkinci yarıda düşüşlerimiz söz konusuydu. Futbol şansı da yanımızda değildi. Oyuncularım iyi mücadele ettiler. İkinci yarıdaki düşüş bizi sıkıntıya soktu. İstediğimiz planladığımız şey olmadı. Durum değerlendirmesi yapacağız, üzgünüm."