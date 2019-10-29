Futbol Şöleninde Boluspor da Var

Haber: Aysun Beykoz

Kartepe bölgesinin önemli kulüplerinden Suadiyespor, özellikle son dönemde altyapı ve tesisleşme konusunda yaptığı yatırımlar ile ön plana çıkıyordu. Başkan Osman Turan önderliğinde yeni bir oluşum için kolları sıvayan Suadiye ekibi, 29 Ekim Salı günü Cumhuriyet Bayramı’nda Kocaelispor, Fenerbahçe, Suadiyespor, Boluspor, Yeşilovaspor, Beşiktaş, Pendikspor, Darıca GB.,Gölcükspor ve Yahya Kaptan Spor gibi Kocaeli’nin ve Türkiye’nin önemli kulüplerinin yer alacağı U12 Jumbo Cup Turnuvası’na ev sahipliği yapacak. İki grup halinde 10 takımın yer alacağı turnuva 1 gün sürecek. Minik sporcular için eğlence parkurlarının da olacağı organizasyonda final müsabakaları sonunda kupa töreni de düzenlenecek.

TANITIM TOPLANTISI DÜZENLENDİ

29 Ekim’de gerçekleşecek büyük organizasyon için önceki gün tanıtım toplantısı düzenlendi. Organizasyonun sponsorlarındanKartepe Jumbo Künefe’nin sahibi Mesut Volkan Sezgin’in ev sahipliğinde gerçekleşen tanıtım toplantısına KASKF Başkanı Murat Aydın, Suadiyespor Kulüp Başkanı Osman Turan, Sumotaş Başkanı Mehmet Top, Suadiyespor yönetimi, sponsorlar Karteğe Jumbo Künefe’nin sahibi Mesut Volkan Sezgin, MAAY Organizasyon’un sahibi Murat Oktay ve basın mensupları katıldı.

OSMAN TURAN, “YENİ BİR DÖNEME BAŞLIYORUZ”

Hem organizasyon hem de Suadiyespor yönetiminin vizyonu hakkında açıklamalarda bulunan Suadiyespor Kulübü Başkanı Osman Turan, “Suadiyespor olarak yeni bir döneme başlıyoruz. İlk önce alt yapıdan başladık. Yıllarca büyük paralar harcadık, baktık ki olmuyor alt yapıya yöneldik. Akademi takımı kurduk. 5-6 yaşından itibaren çalışmalara başladık ve tüm yaş grupları ile mücadele edeceğiz. 12 yaş grubu oyuncularıyla da Cumhuriyet Kupası Turnuvası düzenlemek istedik. Murat Oktay, Mesut Volkan Sezgin ve Fatih Yavuz’a sonsuz teşekkür ederiz. SumotaşMarika’nın sahibi Mehmet Top ve KASKF Başkanı Murat Aydın’a da teşekkür ederim” dedi.

“TAHİR BAŞKANIMIZDAN RİCA EDİYORUZ”

Uzun yıllar boyunca büyük paralar harcadıklarını ancak beklentilerinin boşa çıktığını dile getiren Osman Turan, yeni bir anlayışla yola çıktıklarını belirterek, “A takımımız gençlerden oluşuyor. A takım olarak da bize ‘3 yiyorlar, 5 yiyorlar’ diyorlar. Hiç önemli değil. Yıllarca paralar harcadık arkaya baktık ki hiçbir şey yok. Bu anlamda kendimi çok suçlu hissediyorum. Artık kendi öz kaynaklarımızla hedefe yürüyeceğiz. Bu konuda hala eksiklerimiz var. Tahir başkanımızdan ricamız, Suadiye Stadı’nın ışıklandırılmasıdır. Antrenman sorunumuz var. Futbolda 1-2 antrenman kaçırdığında sıkıntı çıkar, maçlarda vücut elvermez” ifadelerini kullandı.

GÖKHAN ÇELEBİ, “ÖRNEK OLMAK İSTİYORUZ”

Başkan Osman Turan’ın ardından söz alan Suadiyespor Kulübü Başkanvekili Gökhan Çelebi, Kartepe bölgesinde altyapı ile ilgili yeni bir oluşum içerisine girdiklerini dile getirdi. Düzenleyecekleri turnuvanın öncü olmasını istediklerini kaydeden Çelebi, “Sıfırdan bir oluşum içine girdik. 29 Ekim’deki turnuvada da bölgeye bir hava katmak istedik. Turnuvamızın ismi Jumbo Kupası Cumhuriyet Turnuvası olacak. Kartepe’de yıllarca alt yapı geride kaldı. Bu anlamda örnek olmak istiyoruz. Tesisler noktasında da güzel bir şekle getirmeye çalışacağız. Kartepe bölgesindeki tüm kulüplerimizi oluşumumu desteklemeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

ALİ GÜRDAL, “İNANIYORUM Kİ GÜZEL OLACAK”

Yeni gelen yönetimle birlikte Suadiyespor’da tüm yetkilerin verildiği ve oluşuma öncülük eden deneyimli teknik adam Ali Gürdal ise, turnuva hakkında bazı bilgiler vererek, “Bu sezon teknik adamlık yapmak istiyordum. 1 Eylül’de başkanlarım geldi ve ben de alt yapıya hizmet etmek ve o mutluluğu yaşamak adına göreve geldim. 12 yaş grubu turnuvası düzenledik. Fenerbahçe’ye teşekkür ediyorum. Çünkü o büyük dediğimiz kulüpler bizlere dönüş bile yapmadı ancak Fenerbahçe Spor Kulübü konuya çok sıcak baktı. Tabii ki Kocaelispor da bizlere katılacak. 29 Ekim sabah 9.30-10.30 arası gelen herkese kahvaltı vereceğiz. Organizasyon tesislerde olacak. Öğle yemeklerimizi, içeceklerimizi kulübümüz karşılayacak. Oyun grupları kuracağız. Konuklarımız geri döndüklerinde inanıyorum ki iyi şeyler konuşacak” dedi.

“AMACIMIZ SUADİYESPOR’U PARLATMAK”

“Bunun ticaretini yapmıyoruz, amacımız Suadiyespor’u bu bölgede parlatmak” diyen Ali Gürdal, “Futbol okulunda 40 öğrencimiz var. Toplamda da sayımız 100’ü geçiyor. İki sporcumuz dışındaki herkes Suadiyeli. Turnuvaya dönecek olursak maçlar 20’şer dakika oynanacak. Gruplardaki ilk 2 takım yarı final ve yenenler final maçı yapacak. U16’larda ilk maçımızı İzmit Belediye ile oynadık ve farklı yenildik. Çalıştık ve şu an lider olan İzmit Belediye’yi 4-1 yendik. Okul kesinlikle spora engel değil. Semih Üstün diye bir futbolcumuz vardı. Üniversite sınavında ilk 2000’e girdi ve Galatasaray Üniversitesi’ne kaydını yaptırdı. Sporcularımız yeni dönemde İngilizce, kişisel gelişim eğitimi alacak. Kişisel gelişim eğitimini Haydar Koç verecek ve hiç ücret talep etmeyecek” ifadelerini kullandı.

SEZGİN, “KATKI SAĞLAMAK BENİM GÖREVİM”

Organizasyonun sponsoru olan ve toplantıya ev sahipliği yapan Kocaelispor’un eski yöneticilerinden Kartepe Jumbo Künefe sahibi Mesut Volkan Sezgin, üzerine düşeni yaptığını belirterek, “Suadiyeliyim. Buraya katkı sağlamak görevim. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklara ulaşması şu zamanda daha da kolaylaştı. Spor bunu bertaraf etmek için en önemli unsur. Yaklaşık 2 ay önce Gökhan Çelebi kardeşim turnuvadan bahsettim. Çok mutlu oldum. Ben de futbolun içinden geliyorum ve Jumbo Kartepe Künefe olarak turnuvaya destek vereceğiz. Geçmiş dönemde şartlar zordu. Şimdi çok iyi noktada. 2019’da Suadiye’deki stadın neden ışıklandırılmadığını konuşmamız lazım” şeklinde konuştu

BAŞKAN AYDIN, “SUADİYE ÇOK ŞANSLI”

Toplantıda son sözü alan KASKF Başkanı Murat Aydın, “Bence Suadiye çok şanslı. Çünkü kendinize ait bir stadınız var. İşin temelinden başlamak çok önemli. Öz evlatları ile başarmak kıymetli. Fahri başkanımız Kullar’da mükemmel bir tesis yaptı. Bence örnek olmalı. 2005’te Kağıtçı, 2007 Temmuz’da Derbent statları yapıldı. Bugün 38 suni çim statta gece maçı oynanıyor. Konya’da geçen yıl oynanmaya başlandı. 12 yılda bu ile yapılanlar belki de hiçbir ilde yapılmayan yapılmadı. Büyükşehir başkanlarımız bunda öncü oldular. Suadiye’nin de ışık sorunu kesinlikle halledilir. Jumbo Kupası turnuvası için Mesut Volkan kardeşime teşekkür ediyorum. Bugün 10 takım yarın 20 takım olur. 2 gün olur burada otellerimiz, esnafımızın yüzü güler” ifadelerini kullandı. Umut KARAGÖZ

TURNUVADA YER ALACAK EKİPLER

A GRUBU

Kocaelispor

Fenerbahçe

Suadiyespor

Boluspor

Yeşilovaspor

B GRUBU

Beşiktaş

Pendikspor

Darıca Gençlerbirliği

Gölcükspor

Yahya Kaptan Spor