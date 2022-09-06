Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Haber: Uğur Balaban
Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Göztepe-Gençlerbirliği: 0-0
Tuzlaspor-Erzurumspor FK: 4-1
Bodrumspor-Eyüpspor: 3-0
Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: 0-4
Pendikspor-Boluspor: 0-1
Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor: 2-1
Adanaspor-Altay: 1-1
Altaş Denizlispor-Beyçimento Bandırmaspor: 0-1
Yılport Samsunspor-Manisa FK: 0-1
Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
9 Eylül Cuma:
20.00 Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk)
10 Eylül Cumartesi:
16.30 Beyçimento Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)
20.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)
20.00 Sakaryaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Sakarya Atatürk)
11 Eylül Pazar:
16.30 Manisa FK-Yeni Malatyaspor (Mümin Özkasap)
16.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)
20.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)
20.00 Altay-Bodrumspor (Alsancak Mustafa Denizli)
12 Eylül Pazartesi:
20.00 Altınordu-Pendikspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)