Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı. Haftanın kapanış müsabakasında Manisa FK, deplasmanda Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Sahasında Eyüpspor'u 3-0 yenen Bodrumspor, puanını 10'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm


Haber: Uğur Balaban

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Göztepe-Gençlerbirliği: 0-0

Tuzlaspor-Erzurumspor FK: 4-1

Bodrumspor-Eyüpspor: 3-0

Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: 0-4

Pendikspor-Boluspor: 0-1

Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor: 2-1

Adanaspor-Altay: 1-1

Altaş Denizlispor-Beyçimento Bandırmaspor: 0-1

Yılport Samsunspor-Manisa FK: 0-1

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

9 Eylül Cuma:

20.00 Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk)

10 Eylül Cumartesi:

16.30 Beyçimento Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

20.00 Sakaryaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Sakarya Atatürk)

11 Eylül Pazar:

16.30 Manisa FK-Yeni Malatyaspor (Mümin Özkasap)

16.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)

20.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)

20.00 Altay-Bodrumspor (Alsancak Mustafa Denizli)

12 Eylül Pazartesi:

20.00 Altınordu-Pendikspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

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