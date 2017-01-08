Haber: S.Özge Yücel

Hafta sonunda başlayan yoğun kar yağışı sonrası Karaçayır’da bulunan futbol sahaları top oynanamaz hale gelince yetkililer harekete geçti. Cumartesi öğle saatine kadar hava durumunu takip eden yetkililer yağışın devam edeceğini öğrenince maçları erteledi. Konuyla ilgili olarak ASKF’den yapılan resmi açıklama şöyle: “07-08 Ocak 2016 tarihlerinde oynanacak olan tüm amatör ve yaş gurubu müsabakaları hava muhalefeti nedeni ile iptal edilmiştir.”