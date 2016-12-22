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22 Aralık 2016 Perşembe
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    • Futbolcular camiaya umut verdi

    Yeni Malatyaspor'da futbolcular camiaya umut verdi. Pereira, bütün maçlara kazanmak için çıktıklarını söylerken, Sadık ise daha önce attıkları gollerde Allah'ın yardım ettiğini, ancak bir anda işlerin tersine döndüğünü ifade etti.

    22 Aralık 2016 Perşembe 13:19
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    Futbolcular camiaya umut verdi

    Haber: Ceylan Beykoz

    Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Pereira ve Sadık, takımın son durumu ve Boluspor maçını değerlendirdi. Kazanan ruhun yeniden canlanacağına inandığını kaydeden Fransız oyuncu Peraira, 'Bütün maçları kazanmak tabii ki zor. Sezon başlangıcından beri olan şansımız son ay artık arkamızda değil. Bu şans bizimle beraber değil. Tabii ki çok sıkı çalışmaya devam ediyoruz. Yeniden o ruh canlanacak ve yeniden geri döneceğiz. Eğer toplu olarak bir başarı yoksa kişisel olarak da bir başarı olmaz. Ama biz takım olarak çalışmaya devam ediyoruz' dedi.

    'İyi günler gelecek'

    Pereira, son haftaların kötü hatıralarını silmek için Bolu maçını kazanmak istediklerini de söyleyerek, 'Önümüzdeki maça çok sıkı hazırlanıyoruz. İyi günler gelecek. 8 yıl Mallorca'da oynadım, 8 yıl boyunca hava hep güneşliydi. Ama tabii biz bunu bir özür olarak kabul etmek istemiyoruz. Ligin bütün takımları bu havada, bu şartlarda mücadele ediyor. Bütün şartlara en iyi şekilde adapte olup, başarılı olmak zorundayız. Her zamanki gibi davranacağız. Bütün maçlarımıza kazanmak için çıktık. Bu maça da öyle çıkacağız. Mutlaka kazanmak istiyoruz. Son haftaların kötü hatıralarını silmek için kazanmak istiyoruz' diye konuştu.

    'Sıkıntılı bir süreç'

    Sarı-kırmızılı takımın bel kemiği Sadık ise yaptığı açıklamada, üzerlerinde bir şansızlık olduğunu ileri sürdü. Sadık, 'Ligin 15 haftası oynandı. 'İlk yarı bittiğinde siz ilk 2 ya da 3'ün içerisindesiniz' deselerdi, biz herhalde kabul ederdik. Liderle aramızda 1 puan fark var. Bunu her zaman dile getirip, bunun arkasına sığınmak olmuyor. Ligde beş haftadır kan kaybediyoruz. Puan olarak da yerimizi kaybettik. Liderdik ve bunu kaybettik. Bir şansızlık var. İşler tersine döndü mü olacak gol olmuyor. Daha önce attığımız gollerde çok şükür Allah yardım ediyordu. İşler bir an tersine döndü mü buna engel olamıyorsun. O an gol olmuyor, girecek top girmiyor. Yemeyeceğiniz pozisyonda iki kişi ıskalıyor, olmayacak şey oluyor. Sıkıntılı bir süreç, bu süreci lehimize çevirmek için elimizden geleni yapacağız' dedi.

    'Birbirimize çok bağlı bir ekibiz'

    Sadık, Bolu'yu yenip devreye nefes alarak girmek istediklerini de söyleyerek, 'Şimdi önümüzde Boluspor maçı var. Bolu'da bizim rakiplerimiz arasında yer alıyor. Güzel, ciddi bir maç olacak. Tek çaremiz oradan 3 puanla dönüp, devreye nefes alarak girmek istiyoruz. Bir şehri temsil ediyoruz. Malatyaspor camiasını temsil ediyoruz. Bu formanın ağırlığı üzerimizde var. Biz bu formanın gerektirdiğini yapmaya çalışıyoruz. Bu neticeye yansımadığı zamanda ister istemez insanın morali bozuluyor. Takımla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Gerçekten biz burada birbirimize çok bağlı bir ekibiz. Takım kaptanları olsun, ağabeylerimiz olsun gerçekten takıma gerekeni yapıyorlar. Bu anlamda da bir sıkıntı yok. Teknik heyetle iki senedir kucaklaşmış durumdayız. Başkanımız elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Maddi ve manevi anlamda çalışıyorlar. Bir sıkıntımız yok ama artık bir şansızlık mı, becerisizlik mi böyle bir durum yaşıyoruz. Bunu bir maçta kırmamız gerekiyor. Beş haftadır olmadı. İnşallah Bolu maçında Allah nasip ederse bir galibiyetle bunu kıracağız. Bunun için elimizden geleni yapacağız, kimsenin şüphesi olmasın' ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Yeni, Malatyasporda, Futbolcular, Camiaya, Umut

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