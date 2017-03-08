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08 Mart 2017 Çarşamba
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    • Futbolcular yarışı değerlendirdi

    TFF 1. Ligin 23 haftasında sahasında Eskişehirspor ile 2-2 berabere kalan Boluspor oyuncularından Soner Şahin, Ramazan Sal ve Özgür İleri Merkez TV mikrofonlarına maçı değerlendirdiler.

    08 Mart 2017 Çarşamba 14:29
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    Futbolcular yarışı değerlendirdi

    Haber: Esra Öztürk

    Şahin, “3 puan için çıkacağız”

    “Oyun anlamında zaman zaman isteklerimizi yapabildik. Erken geri düşmemize rağmen tekrar geri dönüşlerimizi yaptık. Ama yine basit gol yeme alışkanlığımız devam ediyor. Ona çözüm bulmamız lazım. Yoksa mücadelemize yazık oluyor. Özellikle de oyunun 2. Yarında son dakikalara doğru net pozisyonlarımız var. Ben galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum ama bu hafta olmadı önümüzde Denizli maçı var. Bu yediğimiz golleri idmanlarda yememiz lazım. Böyle basit goller yemememiz lazım. Onun haricinde tekrar söylüyorum iyiydik bu hafta. Bu sorunu gidermemiz lazım. Daha iyi konsantre olmamız lazım. Denizlispor da bu hafta kendi sahasında mağlup oldu onlarda maçı kazanmak isteyeceklerdir. Bizde oraya 3 puan parolasıyla gideceğiz. İnşallah istediğimiz elde edeceğiz bu hafta.”

    Sal, “Play-Off’tan kopmak istemiyoruz”

    Boluspor’a ikinci devre transfer olan Ramazan Sal ise içerde ya da dışarıda puan ya da puanlar toplayarak play-off mücadelesinden kopmak istemediklerini belirtti.  “Maç tabi bizim mutlak kazanmamız gereken bir maçtı. Zaten galibiyet parolasıyla çıktık. İçerde seyirci avantajını da kullanmak istiyorduk. Ama iyi oynadığımız bir maçta iki puan kaybettik. Yenmemiz gereken bir maçtı. Tabi bu lige bu arzu olduğu sürece herkesi yenebilirsin ama istekten o arzudan o coşkudan uzaklaştığın zaman rakip ne olursa olsun puan ve puanlar alamıyorsun. Onun için kaybettiğimiz iki puan gerçekten üzücü. Denizliye gideceğiz bu hafta o da bizim için artık 11 tane final maçımız var o da bir tanesinden biri yenmemiz geren bir maç. Eğer play-off hedefimiz varsa artık deplasman ya da içeri diye bir kavram olmaması lazım. Yenmemiz gerekiyor ya da en kötü puan almamız gerekiyor deplasmandan . Ondan sonra dönüşü de mutlak galibiyet olması lazım Giresun.  O yüzden burada bütün takım arkadaşlarıma Eskişehirspor maçı için teşekkür ediyorum. “

    İleri, “Denizli maçından puanlar alırız”

    Sakatlığı nedeniyle Eskişehir maçında oynayamayan Özgür İleri hem Eskişehir maçını değerlendirdi hem de sakatlığı hakkında bilgi verdi. “Sakatlığımı devre arasında atlatmıştım. İki hafta önce ki maçta bilediğime bir darbe aldım. Tekrar bir hafta ayrı kalmak zorunda kaldım ama şuan çok hissediyorum kendimi. Ben oynamadım ama arkadaşlarım çok iyi mücadele ettiler çok iyi oynadılar iyi bir futbol ortaya koydular. Eskişehir’i elimizden kaçırdık diyebilirim çünkü maçın özellikle son dakikalarında girmiş olduğumuz yüzde yüzlük bir pozisyon vardı onu da atsak maçı galip bitirmiş olacaktık. Ama bu bir puan da kötü değil çünkü mücadele anlamında çok iyi bir yere geldik. Ve bu Önümüzde ki hafta için bize umut verdi. İnşallah bu oyunu da mücadeleyi üstüne koyarak Denizlispor karşılaşmasından puanlar alırız diye düşünüyorum. “

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Ligin, 23, Haftasında

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