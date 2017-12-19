Haber: Esra Öztürk

RydellPoepon: “İyi bir maçtı. Takım olarak iyi bir performans gösterdik bugün. Kazanması gereken biri varsa, o da bizdik. Bu maça çıkmadan önce 4 golüm vardı. Şimdi 6 oldu. Bireysel anlamda kendim için iyi oldu fakat takım olarak kazanmamız daha önemli.”

Yusuf Emre: “Maçın önemini ve zor olacağını biliyorduk. Eskişehirspor tecrübeli bir takım ama biz maça gayet iyi hazırlandık. Haftaya oynayacağımız Denizlispor maçınıda kazanıp ilk altı içerisinde devreyi bitirmek istiyoruz.”

Umut Meraş: “Geçen hafta İstanbulspor’a 1-0 mağlup olmuştuk. Bugün o yüzden bu maç bizim için çok önemliydi. Aramızda da konuştuk. Boluspor ve Eskişehirspor arasında geçmişten gelen bir rekabet var. Bunu biliyorduk. Haftaya oynayacağımız Denizlispor maçınıda kazanıp devre arasında moralli gitmek istiyoruz.”