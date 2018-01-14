Haber: Esra Öztürk

Boluspor’un yoğun kamp dönemi devam ederken kırmızı beyazlı oyuncular Karaoke etkinliği ile stres attılar. Her oyuncu teker teker veya grup halinde sahneye çıkarak kendi ülkesinin şarkılarını söylediler. Çalan oyun havaları ve yaptıkları danslarla adeta şov yaptılar. Oyuncular şarkı söyleyip dans ederken mutlu bir gün geçirerek güzel bir gece yaşadılar. Birlik beraberliğin zirve yaptığı kampta oyuncuların morallerinin yerinde oldukları görüldü.