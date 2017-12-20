Haber: Esra Öztürk

Samsunsporlu futbolcular Abdülkerim Bardakçı ve Göksu Türkdoğan, Giresunspor galibiyetinin ardından umut dolu açıklamalar yaptı.

TFF 1. Lig'in 16. haftasında evinde Akın Çorap Giresunspor’u 2-1 mağlup ederek 5 maçlık galibiyet hasretine son veren Samsunspor’da, Abdülkerim Bardakçı ve Göksu Türkdoğan, Giresunspor galibiyetinin ardından umut dolu açıklamalar yaptı. Kötü giden 5 haftanın sonunda kazandıklarını söyleyen savunma oyuncusu Abdulkerim Bardakçı; "Bu zorlu süreçte konuşacak çok şey var aslında. Kötü ve zorlu geçen 5 haftanın ardından çok güzel anlamlı bir galibiyet aldık. İnşallah bunun devamını getirebiliriz. Çok kaliteli bir kadroya sahibiz. Giresunspor maçında birçok doğruyu bir arada yapınca galibiyet geldi. Bu galibiyetin devamını Ümraniyespor maçında getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

“TAKIMIN ADINA ÇOK GÜZEL BİR GOL KAYDETTİM”

Göksu Türkdoğan ise, "Takımın adına çok güzel bir gol kaydettim. Golden daha önemlisi galip gelmemizdi. Bireysel olarak iyi oynamak önemli ama takım olarak da hava yakalamamız lazımdı. Bu maçtan sonra taraftarla da bütünleştiğimizi düşünüyorum. Taraftarımızın desteği ile güzel bir galibiyet aldık. Bu galibiyet bizim için başlangıç olsun, kötü günlerin de bitişi olsun diye ümit ediyoruz. İlk yarıda son maçımız kaldı. Ümraniyespor maçı, Giresunspor galibiyetinden sonra daha anlamlı hale geldi. Ümraniyespor maçını kazanırsak 2. yarıya daha umutlu gireceğiz. Bazen güzel gollerim denk geliyor. Bu maçta da çok güzel bir kafa golü attım. Ömer Kandemir’in ortası da golümde çok etkili oldu. O kadar sert orta kesmeseydi, topa o kadar güzel kafa vuramazdım" diye konuştu.