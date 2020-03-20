Futbolcuların sözleşmeleri uzayacak mı?

Haber: Volkan Yılmaz

Liglerin corona virüsü sebebiyle ertelenmesinin ardından futbolcuların sözleşmesinin akıbetinin ne olacağı merak konusu haline geldi. Tüm dünyada yaklaşık 8 bin kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüsü salgını, spor camiasını da derinden etkiledi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, corona virüsü salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının ertelendiğini duyurdu. Liglerin ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından müsabakaların yaz aylarına sarkması kesinleşti. Takvimdeki bu kayma akıllara 'futbolcuların mevcut sözleşmeleri ne olacak? Kontratlar uzayacak mı?' sorusunu getirdi.

Son Tarih 31 Mayıs’tı

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı Madde 19'a göre; her profesyonel futbolcunun sözleşmesinin bitiş süresi 31 Mayıs olarak kabul ediliyor. Aynı maddenin bir diğer bendine göre ise; sözleşme bitiş tarihinden sonra resmi müsabakaların devam etmesi halinde kontrat süresi müsabakaların bitimine kadar uzamış sayılıyor.

FIFA Çalışmalarını Sürdürüyor

Öte yandan FIFA, konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü profesyonellere danışılacağını duyurdu. FIFA'dan yapılan açıklamada, "Futbolcuların biten sözleşmeleri için geçici değişiklikler yapma konusunda profesyonellere danışacağız ve kısa sürede gerekli açıklamaları yapacağız." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE O MADDE

IV. PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMESİ

MADDE 19 – GENEL ESASLAR

(1) Tarafların imzaladıkları sözleşmenin kulüp tarafından TFF’ye, tescil işlemi için sunulması zorunludur.

(2) Sözleşmenin süresi en fazla beş yıl olarak belirlenir. Ancak 18 yaşın altındaki futbolcular ile imzalanacak olan sözleşmelerin süresi üç yıldan fazla olamaz.

(3) Her halükarda sözleşmelerin bitiş tarihinin 31 Mayıs olarak tespit edilmesi zorunludur. Sözleşme bitiş tarihinden sonra resmi müsabakaların devam etmesi halinde, sözleşmenin süresi müsabakaların bitimine kadar uzamış sayılır.

(4) Futbolcu ile sözleşme imzalayan kulüp bu sözleşmenin geçerliliğini, sağlık muayenesinin olumlu sonuçlanması veya çalışma izni alınmış olması koşuluna bağlayamaz.

(5) Tarafların işbu talimat kapsamında noterden yapılması zorunlu tutulan tebligatlar dışında birbirlerine yapacakları her türlü tebligat, sözleşmede gösterilen adreslerine iadeli taahhütlü mektupla yapılır. Taraflar adreslerinde olabilecek değişiklikleri, iadeli taahhütlü bir mektupla birbirlerine ve TFF’ye bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde sözleşmede yer alan adreslere yapılan tebligat geçerli sayılır.

(6) Mevcut kulübüyle sözleşmesi devam eden profesyonel bir futbolcuyla sözleşme imzalama niyetinde olan kulüp, futbolcuyla görüşmelere başlamadan önce futbolcunun sözleşmesel ilişkisi devam eden kulübünün iznini yazılı olarak almak zorundadır. Yazılı izin almaksızın görüşmelere başlayan kulüp, futbolcu, futbolcu temsilcisi ve diğer kişiler hakkında Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.