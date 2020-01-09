Futbolcusuydu, Rakibi Oldu

Haber: C.Kutay Aykan

Bolu’da amatör lig takımlarının altyapı takımlarının yer aldığı U19 ligi mücadeleleri önceki gün birbirinden keyifli maçlarla başladı. Özellikle Bolu Belediyespor-Geredespor maçı ilk haftada oynanan maçlar içinde özel bir öneme sahipti. Bir zamanlar futbolcusu olduğu Feridun Türedi’ye şimdilerde antrenör olarak rakip olan Geredespor Teknik Direktörü Gökhan Bartık bu özel anları şu şekilde ifade etti: “Futbolculuk dönemimde hocalığımı yapan, şu anda Bolu Belediyespor takımının Teknik Direktörü olan bende yeri çok ayrı ve özel olan hocadan çok abi gibi olan Feridun hocamla antrenör olarak ilk defa U19 müsabakasında rakip oldum.” Bartık maç öncesi önemli bir jest yaparak Türedi’ye çiçek verince duygusal anlar yaşandı.