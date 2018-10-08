Haber: Esra Öztürk

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Giresunspor Kaleci Antrenörü İsmail Güney "Boluspor'un güçlü bir takım olduğunu biliyorduk. Artı yönlerini eksik yönleri analiz ettik. Etkili oyuncularımızla sonuca gitmeye çalıştık. Geçen hafta bir teknik heyet değişikliği oldu. Bizden de fedakarlık yapmamız istendi. Alt yapıdaki antrenör arkadaşlarımızla takımımızı bir hafta içerisinde hazırlamaya çalıştık. Güzel bir maç oldu diye bilirim. Kazanabilrdik, kaybede bilirdik. Çünkü Boluspor bu ligin çok güçlü takımlarından bir tanesi. Sonuçta ben keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum.Futbolda yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Bolu gibi bir deplasmandan 1 puan çok iyi bir puan. Boluspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.