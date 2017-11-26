Kentteki program kapsamında ilk olarak Bolu Valiliğine gelen eski milli futbolcular Ali Gültiken, Semih Yuvakuran, Hasan Şaş, Hami Mandıralı ve Oğuz Çetin, ardından Bolu T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti. Programa, Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Seyfi Han, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Bolu T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Necati Uyanık, Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleriyle siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Protokol üyeleri ve eski milli futbolcular, mahkumlar ile yemekte bir araya gelerek sohbet etti.