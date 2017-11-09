Haber: Esra ÖZTÜRK

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve Adalet Bakanlığı ile birlikte yürütülen "Futbolun Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor" projesi kapsamında 23 Kasım’da yaklaşık 200 hükümlü ve tutuklu gencin katılımıyla Bolu M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir etkinlik yapılacak. Programda, Ali Gültiken, Semih Yuvakuran, Hasan Şaş, Hami Mandıralı ve Oğuz Çetin, genç tutuklu ve hükümlülerle maç yapacak. Gençlerin sosyalleşmesine ve sosyal rehabilitasyonuna katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilecek olan programda, aktif futbol hayatına nokta koyan eski milli futbolcular Ali Gültiken, Semih Yuvakuran, Hasan Şaş, Hami Mandıralı ve Oğuz Çetin’in katımıyla, gençlerle soru cevap şeklinde bir panel düzenlenecek. Efsane futbolcular ile gençler arasında oynanan gösteri maçı ile etkinlik sona erecek. Maçı eski hakemlerden FİFA kokartlı Yunus Yıldırım yönetecek. Maçın ardından tutuklu ve hükümlü gençlere forma ve futbol topu gibi çeşitli hediyeler takdim edilecek.

Proje, bu yıl 28 Temmuz’da Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, 18 Ağustos’ta Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, 7 Eylül’de Şanlıurfa 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, 5 Ekim’de Gaziantep L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, 26 Ekim’de ise Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yapıldı. Projenin 6. programı ise 3 Kasım’da Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda düzenlendi. "Futbolun Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor Projesi", 16 Kasım'da Bursa, 23 Kasım'da Bolu , 30 Kasım'da Kahramanmaraş, ve 14 Aralık'ta da Ankara'da yapılarak devam edeceği bildirildi.