Futbolun Şehirleri Bolu’yu Tanıttı

Haber: Esra Perçin

Futbolun şehirleri programında bu hafta Bolu ve Boluspor tanıtıldı. Programda Bolu’nun tarihi ve turistik yerleri tanıtılırken, Bolu Atatürk Stadyumu ve Boluspor Kulübü’nde yapılan çekimler de yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig yayıncı kuruluşu olan Bein Sports’ta yayınlanan ve Nazlı Canyurt’un hazırlayıp sunduğu Futbolun Şehirleri programına Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı ile birlikte Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da konuk oldu. Her açıdan Bolu’yu anlatan Başkan Özcan Bolu’da turizmle sporu bir araya getirecek projelerini anlattı. Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı ise Bolu’nun üniversite, spor ve turizm kenti olduğunu söyledi. Programda Bolu esnafı ile yapılan röportajlar da yer aldı. Program önceki gün Bein Sports 1’den yayınlandı.