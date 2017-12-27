Haber: Semih Baykal

Okul Sporları kapsamında gerçekleştirilen Genç Kızlar ve Genç Erkekler Futsal Grup Birinciliği müsabakaları ilimizin ev sahipliğinde açılış seremonisinin ardından başladı. Müsabakalar 3 ayrı grup halinde 12 erkek, 12 kız takımın katılımı ile devam ediyor. Kırıkkale, Bartın, Kocaeli, Zonguldak, İstanbul, Bolu, Ankara, Sakarya, Kastamonu, Çankırı, Düzce, Karabük ve Eskişehir illerinden katılan sporcular Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Karaçayır Spor Salonunda ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Salonunda ter döküyor.