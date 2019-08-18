Futsal Milli Takımına Bolulu Futbolcu

Haber: Aysun Beykoz

Aday kadroya davet edilen oyuncular 18 Ağustos 2019 Pazar günü saat 22.00'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanacak. Milli takımın aday kadrosunda Bolulu futbolcu Enes Güler'de yer aldı. Göynük Belediyesporlu oyuncu kampa katılacak. Boluspor alt yapısında yetişen ve daha sonra Göynük Belediyespor'da şampiyonluk yaşayan genç oyuncu Milli takım forması ile Bolu futbol camiasının gururu oldu.

Futsal Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosuna şu isimler davet edildi:

Kaleciler: Âdem Enes İbrahimağaoğlu (Trabzonspor A.Ş) Recep Taş (Alibeyköy Spor), Erkan Çınar (Beşiktaş A.Ş.)

Savunma: Enes Güler (Göynük Belediyespor),Mustafa Gürkan Varlık ( Beşiktaş A.Ş.) Berkan Mahmut Keskin (Galatasaray A.Ş.), Kamil Can Akparlak (Mersin Büyükşehir Bld. Meski), Hasan Fehmi Ekmen (Mardin Büyükşehir Bld. Spor), Ahmet Can Tekin (1926 Polatlı Bld. Spor), Berkay Bayır (Kavacık Spor)

Kanat: Mehmet Yiğit (Keçiören Bld. Bağlum Spor), Veysel Okur (Medcem Silifke Spor), Burak Özdemir (Zvg Cagemax), Eray Can Akkaya (Sultangazi), Göktan Işılak (Galatasaray A.Ş.)

Forvet: Muhammed Furkan Özhan (Bb Erzurum Spor), Berat Altındiş (Bursaspor A.Ş.), Muhammet Altunay (Alibeyköy Spor)

Futbol Gelişim Direktörü: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Sercan Görgülü