Haber: Esra Öztürk

Karaçayır Spor Salonu’nda düzenlenen törende ilk olarak ilk olarak kız takımlarına ödülleri verildi. 4.olan Gerede Anadolu Lisesi ödülünü aldı. 4.takıma ödülünü Bolu MTAL Beden Eğitimi Öğretmeni Celal Selçuk ve Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi Beden Eğitim Öğretmeni Hakan Demirtaş takdim etti. Üçüncülüğü elde eden Gerede İ.H.Koçbeyoğlu takımına madalya ve kupalarını Gerede Sağlık Meslek Lisesi Öğretmeni Pınar Kuran ve Bolu Final Lisesi Öğretmeni İlyas Kayan verdi. 2.olan Bolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ödülünü Gerede Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Metin Topcu ve Bolu Atatürk Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Canan verdi. Şampiyon Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi ödülünü Tesisler-İşletmeler Şube Müdürü Sadık Öztürk ve Şube Müdürü Hakkı Karabacakoğlu’ndan aldı.

ERKEKLER ÖDÜLLERİNİ ALDI

Törende erkeklerde ilk ödül 3.olan Bolu Atatürk Anadolu Lisesi’ne verildi. Ödülü Gerede Lisesi öğretmeni Zahiddin Bulut ve Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi Öğretmeni Yıldıray İlhan takdim etti. 2.Bolu Final Lisesi ödülünü İl Hakem Atama Sorumlusu Ramazan Musluk ve Bolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sevda Aşçıoğlu’ndan aldı. Şampiyon Bolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise kupa ve madalyalarını Final Lisesi Müdürü Fatih Karataş ve Şube Müdürü Muzaffer Akdoğan’dan aldı. Müsabakalarda yaklaşık 3 hafta boyunca düdük çalan hakemler ve gözlemciler de unutulmadı. Müsabakalara her türlüğü desteği veren Futbol ve Futsal Hakem Atama Sorumlusu Ramazan Musluk’a da plaket verildi. Musluk’a ödülünü Şube Müdürü Sadık Öztürk verirken, tören çektirilen toplu fotoğrafla tamamlandı.