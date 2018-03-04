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04 Mart 2018 Pazar
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    Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında TY Elazığspor, evinde ağırladığı Ümraniyespor’u 3-0 mağlup etti.

    04 Mart 2018 Pazar 11:18
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    Gakkoşlar seriye devam etti

    Haber: Gönül Olutürk

    Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Elazığspor, Elazığ Atatürk Stadyumu'nda Ümraniyespor'u konuk etti. Son haftaların formda takımı Elazığspor, Ümraniyespor'u 3-0 mağlup ederek kaybetmeme serisini 7 maça çıkarttı. Bu galibiyetle play-off potasının içine giren Elazığspor'un gollerini 7. dakikada kendi kalesine AaronAppindangoye, 51. dakikada Alpaslan Öztürk ve 89. dakikada penaltıdan Ioan Hora kaydetti.Elazığspor, bu galibiyetin ardından puanını 38'e çıkarttı ve 5. sıraya yükseldi. Ümraniyespor ise 44 puanla 2. sırada kaldı. Spor Toto 1. Ligi'nin 26. haftasında Ümraniyespor, sahasında Gazişehir Gaziantep'i ağırlayacak. Elazığspor ise Samsunspordeplasmanına çıkacak.

    STAT: Atatürk

    HAKEMLER: Serkan Tokat (xx), Mehmet Cem Satman  (xx), Mustafa Savranlar (xx)

    TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Ahmet (x), Orhan (xx), Murat (xx), Mehmet (xx), Emre (x), Bjarnasson (xx) (Dk. 74 Muhammed x), Alparslan (xxx) (Dk. 82 Mertan x), Kadir (xx), Tom (xx) (Dk. 88 Serkan x), Hora (xx), Diarra (xx)

    ÜMRANİYESPOR: Metin (xx), Cristopher (x), Mehmet Seyfettin (xx), Timur (x), Oğuz (x), Mücahit (xx) (Dk. 60 Cleyton x), Tarık (x), Vasilogiannis (x) (Dk. 72 Samet x), İbrahim (x), Serdar (x) (Dk. 67 Emircan x), Rangelov (x)

    GOLLER: Dk. 7 (KK) Cristopher (Ümraniyespor) - Dk. 51 Alparslan, Dk. 88 (P) Hora (Tetiş Yapı Elazığspor)

    SARI KARTLAR: Oğuz, Cristopher (Ümraniyespor)

    MAÇTAN DAKİKALAR

    7. dakikada Tom sağ kanattan ceza sahasına girdi ve yerden ortasını yaptı. Altıpas çizgisi üzerinde ÜmraniyesporluChristopher'ın ters vuruşu sonrası meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-0

    15. dakikada Bjarnason'un pasında Alpaslan'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda top az farkla auta gitti.

    25. dakikada Timur'un uzun pasında Oğuz'un ceza sahası içinden vuruşu üst direğe çarparak dışarı çıktı.

    29. dakikada Mücahit'in sol kanattan ortasına ceza sahası içinde Serdar kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

    51. dakikada Tom'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşuna ceza sahası içinde Alpaslan uçarak kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı. 2-0

    55. dakikada Alpaslan ceza sahası içinde rakibini çalımladı ve sol çaprazdan vuruşunda top kalecide kaldı.

    63. dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası Alpaslan kafayla topu Hora'nın önüne indirdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci tehlikeyi savuşturdu.

    88. dakikada Muhammed Ümraniyespor savunmasının müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltıya hükmetti. Penaltı vuruşunu kullanan Hora meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 1., Lig’in, 25.

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