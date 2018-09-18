HABER:Esra Öztürk

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Galatasaray Kadın Basketbol Takımı 10 Eylül’de başladığı Bolu kampını tamamladı. Karaçayır 3000 kişilik Kapalı Spor Salonu’nda hazırlıklarını gerçekleştirilen sarı kırmızılılar 17 Eylül tarihinde kampını tamamlayarak Ankara’ya hareket etti. Ankara’da Botaş ve Ormanspor ile karşılaşacak Galatasaray daha sonra İstanbul’a dönerek hazırlıklarına devam edecek. Geçen sezon Yunanistan’ın Olympiakos’ta forma giyen yeni transfer Victoria Macaulay’da Bolu kampına katılarak sarı kırmızılılar birlikte çalıştı.