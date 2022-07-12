Galatasaray'da Jerome Boateng iddiası

Hbaer: C. Kutay Aykan

Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira'yı kadrosuna katan Galatasaray, Jerome Boateng ile de anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılıların Okan Buruk'un onay vermesi halinde transferi açıklayacağı öğrenildi. Galatasaray'da kurmaylar sessiz sedasız bir dünya yıldızını daha ikna etti.

Yıllık ücreti belli oldu

Galatasaray'la Jerome Boateng arasındaki anlaşmanın detayları da belli oldu. Sarı-kırmızlıların, bir yıllık sözleşme karşılığında futbolcuya da maç başı dahil toplamda 1 milyon 500 bin Euro ödeyeceği belirtildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un onay vermesi halinde Alman futbolcunun hemen imza atacağı kaydedildi.