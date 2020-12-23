Galatasaray'dan Umut Meraş harekatı

Haber:Volkan Yılmaz

Transfer için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Umut Meraş listenin ilk sırasında yer alıyor. Son 6 haftadır kazanamayan Le Havre, Umut Meraş'ın 1 gol ve 1 asistle oynadığı maçta Toulouse'a da yenildi.



MUTSUZUM

Fransa 2. Ligi'nde 15'nci sıraya kadar indi. 1. Lig'e çıkma yarışında zirvenin 10 puan gerisine düştü. Le Havre adına Umut maçın en iyisi seçildi. Ancak maçtan sonra, "Bir şeyler yapılmalı. Ben ve bazı arkadaşlar mutsuz" sözleri geceye damgasını vurdu.



ÇOK BEĞENİYOR

Daha önce "Verilen sözler tutulmuyor. Daha fazla 2. Lig'de oynamak istemiyorum" ifadelerini kullanan Meraş'ın devre arasında ayrılmak istediği öğrenildi.



Bonservisinin alınması zor görünen Saracchi'den umudu kesen ve sol bek için yeni bir isim arayan Terim'in Milli Takım’da da oynayan Umut Meraş'ı çok beğendiği öğrenildi.



Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Umut için Galatasaray'ın devre arasında Le Havre'a bir teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi.



800 BİN EURO ÖDEDİ

Boluspor'da yetişen Umut Meraş, Bursa'dan 800 bin euro bedelle La Havre'ye transfer olmuştu. Bu sezon 11 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, ilk gol ve asistini Toulouse ile oynanan maçta yaptı ve beğeni topladı.