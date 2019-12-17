Galatasaray Emre Kılınç'la anlaştı

Haber: C.Kutay Aykan

Bu sezon Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Sivasspor'un parlayan yıldızları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, başta Galatasaray olmak üzere birçok kulübün dikkatini çekmişti. A Spor'un haberine göre; Galatasaray transferde elini çabuk tuttu. Sarı kırmızılılar, Sivassporlu Emre Kılınç'la sezon sonu için büyük ölçüde anlaşıldı. 25 yaşındaki futbolcu önümüzdeki sezondan itibaren Galatasaray forması giyecek.

Emre Kılınç kimdir?

Emre Kılınç, 23 Ağustos 1994 tarihinde dünyaya geldi. Futbola Sakarya Akademikspor başlayan Emre Kılınç, burada Boluspor gözlemcilerinin dikkatini çekti ve 2009 yılında Boluspor altyapısına transfer oldu. 2010 yılında Coca Cola U-16 Akademi liginde dikkatleri üzerine çeken Emre, turnuvayı gol kralı olarak tamamladı ve aynı zamanda turnuvanın en centilmen oyuncusu seçildi. 2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. Boluspor forması ile ilk resmî karşılaşmasına 4 Aralık 2011 tarihinde Denizlispor'a karşı oynanan 1. Lig karşılaşmasında çıktı. Emre Kılınç, Türkiye U-19, U-20 ve U-21 millî takımlarında forma giydi. Genç futbolcu iki sezondır Sivas formasıyla gösterdiği performansla büyük takımların dikkatini çekmişti.