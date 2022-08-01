Galatasaray, Fiorentina'yı 2 golle devirdi

Süper Lig'de yeni sezon öncesinde Galatasaray, son hazırlık maçında Fiorentina ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray maça Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, van Aanholt, Emre Akbaba, Berkan, Sergio Oliveira, Yunus, Seferovic ve Kerem 11'iyle başladı.

Fiorentina ise Terracciano, Benassi, Martinez, Igor, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Maleh, Gonzalez, Arthur, Sottil 11'iyle sahada yer aldı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçen Galatasaray, 42. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle farkı ikiye çıkardı.

İlk yarı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken 72. dakikada Ricardo Sottil, Fiorentina'nın maçtaki tek golünü kaydetti. Mücadele sarı-kırmızılı takımın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Dubois sakatlandı

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Leo Dubois karşılaşmayı tamamlayamadı. Fransız oyuncu, 20. dakikada kenara gelirken sarı-kırmızılı takım sakatlıkla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Sağ arka alt adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkan Leo Dubois’nın durumu İstanbul’da yapılacak olan MR sonucundan sonra netlik kazanacak." ifadelerine yer verildi.

Kerem'den hazırlık maçlarında 2. gol

Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı takımın hazırlık maçlarında 2. kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı 7 maçın 5'inde forma giyen Kerem, 2. kez gol sevinci yaşadı.

Kiradan dönen Emre Akbaba da hazırlık müsabakalarındaki ilk golünü kaydetti. İlk 2 hazırlık müsabakasında 2 gol atan yeni transfer Haris Seferovic ise bu kez Kerem ve Emre Akbaba'nın kaydettiği gollerde son pası veren isim oldu.

Hakemin soyunma odasına gitmesini oyuncular engelledi

Müsabakanın 36. dakikasında yakılan meşaleler ve sahaya atılan patlayıcı maddeler nedeniyle soyunma odasına gitmek isteyen hakem Andreas Heiss'i oyuncular engelledi.

Karşılaşmanın 35. dakikasında Fiorentina'nın koruduğu kalenin arkasındaki sarı-kırmızılı taraftarların meşale yakması ve sahaya patlayıcı madde atması nedeniyle oyunu durduran Heiss, takımların soyunma odasına gitmesini istedi.

Sergio Oliveira hakemin elinden topu alarak oyunun devam etmesini istedi. Sonrasında Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, önüne geçtiği hakeme sert bir şekilde itiraz ederek durdurmak istedi. Avusturyalı hakem Muslera'ya sarı kart verirken, araya iki takımın oyuncuları ile teknik ve idari ekipleri girdi. Kısa bir görüşmenin ardından maç 40. dakikada yeniden başladı.

Hakem Heiss, maçın ilk ve 2. yarılarını uzatma vermeden bitirdi. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Fiorentinalı oyuncular Avusturyalı hakeme tepki gösterdi.

Kampı tamamlayan Galatasaray, Türkiye'ye dönüyor

Galatasaray, Fiorentina müsabakasıyla ikinci etap Avusturya kampını tamamladı. Yeni sezon hazırlıkları için bu ay içinde Avusturya'ya 2. kez gelen sarı-kırmızılılar, 26 Temmuz'da başlayan kampı sonlandırdı. Daha önce açıklanan programa göre yarın Türkiye'ye dönmesi planlanan Galatasaray, uygun uçuş koşullarının sağlanmasıyla Fiorentina maçından sonra Salzburg'dan İstanbul'a hareket edecek.

Yaklaşık 1 hafta süren kampta 2 hazırlık maçı yapan Galatasaray, İtalyan temsilcisi Salernitana ile 1-1 berabere kalırken, Fiorentina'yı 2-1 yenmeyi başardı.

Galatasaray sezonu Antalya'da açıyor

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Fiorentina: 1 - Galatasaray: 2

Stat: Untersberg Arena

Hakemler: Andreas Heiss, Stefan Gamper, Philip Shilzner (Avusturya)

Fiorentina: Terracciano, Benassi (Dk. 73 Dos Santos), Quarta, De Paulo, Biraghi, Amrabat (Dk. 73 Mandragora), Maleh (Dk. 73 Duncan), Gonzalez, Sottil, Bonaventura (Dk. 90 Kouame), Cabral (Dk. 73 Jovic)

Galatasaray: Muslera, Dubois (Dk. 20 Elabdellaoui), Nelsson (Dk. 78 Metehan Baltacı), Aldülkerim Bardakcı (Dk. 64 Luyindama), Van Aanholt (Dk. 78 Kazımcan Karataş), Oliveira (Dk. 63 Taylan Antalyalı), Berkan Kutlu (Dk. 78 Hamza Akman), Yunus Akgün (Dk. 63 Oğulcan Çağlayan), Emre Akbaba (Dk. 62 Emre Kılınç), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 62 Barış Alper Yılmaz), Seferovic (Dk. 63 Gomis)

Goller: Dk. 6 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 42 Emre Akbaba (Galatasaray), Dk. 72 Sottil (Fiorentina)

Sarı kartlar: Dk. 36 Muslera, Dk. 41 Oliveira, Dk. 46 Elabdellaoui, Dk. 69 Berkan Kutlu (Galatasaray), Dk. 49 Cabral, Dk. 69 Gonzalez, Dk. 89 Dos Santos (Fiorentina)