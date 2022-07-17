Galatasaray Haris Seferovic’i kiraladı

Haber: C. Kutay Aykan

Galatasaray M'Baye Diagne'nin yerine Haris Seferovic'i transfer etti. Benfica ile 2 yıl daha sözleşmesi olan İsviçreli golcü 1 sezonluğuna kiralandı.

Seferovic'in sözleşmesinde 3.5 milyon Euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Haris Seferovic'in satın alma opsiyonu, oynayacağı maç sayısına bağlı olarak devreye girecek. Geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle sadece 15 maçta süren alan 30 yaşındaki forvet, 5 gol atmıştı.

Kariyerinde Grasshoppers, Fiorentina, Lecce, Novara, Real Sociedad ve Eintracht Frankfurt gibi takımlarda oynayan Seferovic, son 5 sezonu Benfica'da geçirdi.