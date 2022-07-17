Galatasaray Haris Seferovic’i kiraladı

Galatasaray daha önce anlaşmaya vardığı Bosna kökenli forvet oyuncusu Haris Seferovic'i Benfica'dan 1 yıllığına kiraladı.

Galatasaray Haris Seferovic’i kiraladı

Haber: C. Kutay Aykan

Galatasaray M'Baye Diagne'nin yerine Haris Seferovic'i transfer etti. Benfica ile 2 yıl daha sözleşmesi olan İsviçreli golcü 1 sezonluğuna kiralandı.

Seferovic'in sözleşmesinde 3.5 milyon Euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Haris Seferovic'in satın alma opsiyonu, oynayacağı maç sayısına bağlı olarak devreye girecek. Geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle sadece 15 maçta süren alan 30 yaşındaki forvet, 5 gol atmıştı.

Kariyerinde Grasshoppers, Fiorentina, Lecce, Novara, Real Sociedad ve Eintracht Frankfurt gibi takımlarda oynayan Seferovic, son 5 sezonu Benfica'da geçirdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yusuf Yazıcı Seri A ekibine transfer oluyor
Yusuf Yazıcı Seri A ekibine transfer oluyor
  1. Spor

banner128