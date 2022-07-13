Galatasaray idmanında kavga çıktı!

Haber: C. Kutay Aykan

Galatasaray'ın sabah yapılan antrenmanında istenmeyen olaylar yaşandı. Antrenman sırasında sert girme tartışması yaşayan Van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu kavga etti.

Graz'da antrenman yapan Galatasaray sabah 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Bir pozisyonda Kerem Aktürkoğlu'nun ayağındaki topu almaya çalışan Van Aanholt sert bir hamle yaptı. Pozisyon sonrası iki futbolcu arasında önce ağız dalaşı yaşandı.

Daha sonra sinirlerine hakem olamayan Kerem Aktürkoğlu, Van Aanholt'a tokat atmaya çalıştı. İki futbolcu arasında kavga yaşandı. Diğer futbolcular araya girerek kavgayı ayırdı.

Kerem'den açıklama geldi

Yaşanan bu gelişmenin ardından Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

İşte o açıklama;

"Bu sabah antrenmanda bir ikili mücadele sonrasında takım arkadaşımla futbolun doğası gereği yaşadığım tartışma, bağlamından koparılarak "fiziki şiddet içeren bir kavga" olarak lanse edilmiş. Biz aynı hedef için ter döken Galatasaray'ın başarısı için tüm benliğimizi ortaya koyan takım arkadaşlarıyız. Daha iyiyi başarmak için sınırlarımızı zorladığımız çalışma ortamımızda bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir. Bu olay haberleştirilirken bunun unutulmaması gerekir" ifadelerini kullandı.