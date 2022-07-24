Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçında karşılaşacak

Haber. C. Kutay Aykan

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, 5. hazırlık maçına çıkmaya hazırlanıyor. Okan Buruk yönetimindeki Aslan, 5. hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Yeni transferlerin sahada olacağı karşılaşma, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

Süper Lig 2021-2022 sezonunu 13. sırada tamamlayan ve büyük hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, gelecek sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılı ekip, hazırlık maçlarında galibiyeti bulmakta zorlanıyor. Hazırlık maçları kapsamında Sturm Graz, Mol Vidi, Sigma Olomouc ve Pardubice ile karşı karşıya gelen Aslan, 5. hazırlık maçında ise Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen müsabakada yeni transferler Kazımcan Karataş, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Sergio Oliviera ve Haris Seferovic'in performansı merak ediliyor

Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?

Yeni sezon hazırlık maçları kapsamında iki Süper Lig takımı karşı karşıya geliyor! Galatasaray Kasımpaşa hazırlık maçı, 24 Temmuz 2022 Pazar günü yani bugün oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak.

Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

NEF Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray Kasımpaşa maçı, D-Smart 77. Kanal Spor Smart ekranlarından naklen yayınlanacak.