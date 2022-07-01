Galatasaray Mostafa Mohamed’in bonservisini alıyor

Haber: C: Kutay aykan

Dursun Özbek'in Başkan seçilmesinin ardından sarı-kırmızılı takımda yoğunluk hız kazandı. Sarı-kırmızılılarda Mostafa Mohamed konusunda da bir karar alındı.

Galatasaray'ın, satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldığı Mısırlı santrafor için önünde 10 gün olduğu öğrenildi. Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık bonservis bedelini ödemek için son tarihin 1 Temmuz olduğu biliniyordu.

10 Temmuz'a kadar süre var

Sarı-kırmızılı takımla Zamalek arasındaki anlaşma çerçevesinde sürenin 10 Temmuz'a kadar uzadığı öğrenildi. Galatasaray kurmaylarının ilk planda bu parayı ödeyip, daha sonra oyuncu için gelen transfer tekliflerini değerlendireceği kaydedildi.

Kadrosunda Mbaye Diagne, Bafetimbi Gomis ve Mostafa Mohamed'i bulunduran Galatasaray'da şu anda ayrılma ihtimalinin en yüksek olan ismin Mostafa Mohamed olduğu belirtildi.

Galatasaray'da 40 maça çıktı

24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayı 40 müsabakada giydi. Mostafa Mohamed bu süreçte rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Mısırlı golcü, takım arkadaşlarına 5 asist yapma başarısı gösterdi. 24 yaşındaki santraforun güncel piyasa değeri 6 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

8-10 milyon euro arası teklifler değerlendirilecek

Sarı-kırmızılılarda mevcut kadroda yer alan Mbaye Diagne'nin bir sezonluk kontratı kalması ve 2 milyon 400 bin euro kazanmasının yanı sıra sakatlıktan yeni çıkmış olmasından dolayı satılmasının zor olduğu bildirildi.

36 yaşındaki Bafetimbi Gomis’in ise yeni sezonda hamle oyuncusu olarak kadroda tutulacağı belirtildi. Fransız santrafor geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 14 müsabakada oynama şansı yakaladı. Bafetimbi Gomis bu süreçte rakip fileleri 9 kez havalandırdı.

Öte yandan sarı-kırmızılılar, talibi bulunan Mostafa Mohamed konusunda kararını verdi. Galatasaray kurmaylarının 8-10 milyon euro arasında bir bedelle gelecek transfer tekliflerini değerlendirip, Mısırlı'nın ayrılmasına izin vereceği kaydedildi.