Galatasaray Seferovic transferinde sona yaklaştı

Haber: Ceylan Beykoz

Galatasaray santrfor transferinde ilk sıraya koyduğu ve uzun süredir almak için uğraştığı Haris Seferovic'te mutlu sona ulaştı. İsviçreli golcü ile daha önce 2 milyon Euro'ya anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı yetkililer, Benfica'ya ilk olarak ücretsiz kiralama teklifi yapmış ancak ret cevabı almıştı. Buna rağmen 30 yaşındaki oyuncudan vazgeçmeyen Galatasaray, bir kez daha Portekiz ekibinin kapısını çaldı ve 3.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu içeren bir öneri götürdü. Tarafların prensipte anlaştığı ve transferin kısa süre içinde resmiyete döküleceği öğrenildi.

Diagne ile yollar ayrılacak

Mbaye Diagne ile yolları ayıracak olan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk'un takımında görmeyi çok istediği Seferovic'in, Avusturya kampına yetiştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Mert Müldür'de pazarlık sürüyor

Savunmaya yapacağı transferlerde yerli isimlere yönelen Galatasaray, stoper listesinde olan Kaan Ayhan'ın yanı sıra sağ beke de Mert Müldür için İtalyan kulübü Sassuolo'ya teklif götürmüştü. Ancak iki oyuncuya karşılık 5 ve 8 milyon Euro'luk bonservis beklentisiyle karşılaşıldı. Teknik direktör Okan Buruk'un özellikle Mert konusunda ısrarcı olması üzerine 23 yaşındaki oyuncuya öncelik veren sarı-kırmızılı yönetim, rakamı düşürmek için sıkı bir pazarlık başlattı. Bunun yanı sıra Mert Müldür'ü, İspanyol ekipleri Sevilla ve Villarreal’de kadrosuna katmak istiyor.