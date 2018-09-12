HABER:Sercan Çelikbaş

Tabiatın kalbi Bolu’da, Galatasaraylı taraftarlar tarafından Gölköy Barajı çevresindeki çöpler toplandı. ultrAslan Bolu İl Koordinatörlüğü tarafından yapılan etkinlikte sarı kırmızılı taraftarlar, Gölköy Barajı çevresinde ve mesire alanlarında duyarsız piknikçiler tarafından atılan çöpleri tek tek topladı. İl Koordinatörü Semih Karaosmanoğlu, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, ultrAslan olarak çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla böyle bir etkinlik yaptıklarını belirterek; “Bu doğa, bu memleket bizim. Lütfen doğayı kirletmeyelim, doğamıza sahip çıkalım” dedi.