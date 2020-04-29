Galatasaray'a Transferi 50 Bin Liraya Takılmıştı

Haber: Volkan Yılmaz

7 sene önce Boluspor’da oynarken transferi 50 bin liraya takılan Emre Kılınç’ın Galatasaray hayali gerçek oluyor. “Galatasaray o zamandan beri içimde ukde” açıklamasında bulunan Sivassporlu futbolcu, bu hayalini gerçekleştirmek için önce Beşiktaş’ın sonra da Fenerbahçe’nin teklifini reddetti. 25 yaşındaki futbolcu için kırmızı-beyazlıların kapısını devre arasında ilk olarak Beşiktaş’ın çaldığı ama olumlu yanıt alamadığı ifade edildi. Fenerbahçe’nin de yine Emre için nabız yokladığı ama renklerine bağlayamadığı bildirildi. Demir Grup Sivas’ın, yapılan teklifleri geri çevirmesinde ise Emre’nin tavrının etkili olduğu ortaya çıktı. Galatasaray’da oynama hayalini gerçekleştirmek için beklemeyi tercih eden Emre Kılınç, sarı-kırmızılılarla söz keserek en büyük adımı attı. Emre Kılınç sezonun bitmesiyle beraber Galatasaray’a imza atacak ve böylece hayalini gerçekleştirecek.

Emre'den flaş açıklama

Sivasspor'un başarılı futbolcusu Emre Kılınç, verdiği röportajda gündem yaratacak bir açıklama yaptı. Galatasaray'a transferi gündemde olan Emre, "Boluspor'dayken bana 'Galatasaray ile anlaştık' dediler. Ben de 'Tabii ki' dedim. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü. Sonra 'başkan vazgeçti' dediler. Ben de 'Nasıl vazgeçti, kararı veren sizsiniz' dedim. 'Seni Gençlerbirliği'ne sattık' dediler. Mesaj vermek değil ama. 'Keşke Galatasaray'a gitseydim' dedim; yalan değil. Ama doğru zaman şu an" dedi.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2020, 15:37