Galatasaray’da gündem Kaan Ayhan transferi

Galatasaray 'ın Mert Müldür'le birlikte Sassuolo takımından transfer etmeye çalıştığı Kaan Ayhan konusunda da önemli gelişmeler yaşanıyor. Milli futbolcunun menaceri, dün Nef Stadı'nın tribünlerinden bir fotoğraf paylaştı. Kaan'ın menaceri, stattaki kulüp ofisinde Sarı-Kırmızılı yöneticilerle bir araya gelirken hem oyuncunun hem de İtalyan ekibinin şartları masaya yatırıldı. Transferin etkin isimlerinden Erden Timur, özellikle Mert Müldür'ün çok pahalı olduğunu, ancak Kaan'a biraz daha ağırlık vereceklerini dile getirmişti. Bu doğrultuda öncelik tanınan Kaan için bonservis pazarlıkları yeniden başlamış oldu. Üstelik futbol direktörü Cenk Ergün'ün İtalya seferine çıkması beklenirken, dev zirvenin Nef Stadı'nda yapılması da transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor.

Nelsson elden çıkarılabilir

Marcao'nun satılma ihtimaline karşın Abdülkerim Bardakcı'yı renklerine bağlayan Sarı- Kırmızılılar'ın, ciddi teklifler alan Nelsson'un yerine de Kaan Ayhan'ı hazırlamaya çalıştığı öğrenildi. Sağ stoperin yanı sıra sağ bek ve ön libero olarak da görev yapabilen 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor 'un da transfer gündeminde. Ancak deneyimli savunmacı, sık sık koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu dile getirerek gönlündeki tercihi belli etti. Galatasaray cephesinin bonservis konusunda 5 milyon Euro'ya çıkması halinde, bu transferin gerçekleşme ihtimalinin de yüksek olduğu belirtiliyor.