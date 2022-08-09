Galatasaraylı Nelsson için Sevilla transfer teklifinde bulundu

Haber: C. Kutay Aykan

Galatasaray 'da transfer hareketliliği devam ederken Sevilla'nın Victor Nelsson ısrarı devam ediyor. İspanyol ekibi bir kez daha Galatasaray'ın kapısını çaldı ve resmi teklif yaptı.

14+4 milyon Euro

Bu sezon Galatasaray'dan Marcao'yu bonuslarla 15 milyon Euro'ya transfer eden Sevilla bu kez Nelsson için 14+4 milyon Euro bonuslarla teklif yaptı. Galatasaray yönetimi serbest kalma maddesi olan 25 milyon Euro'nun altında oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmıyor.

7 milyon Euro'ya gelmişti

Galatasaray Danimarkalı stoperi geçen sezon 4 yıllık taksitler halinde 7 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı. Nelsson'un güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro olarak gösteriliyor. 23 yaşındaki savunma oyuncusu geçtiğimiz yıl Galatasaray formasıyla 48 maçta forma giymiş ve bir gol atmıştı.