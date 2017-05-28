Haber: Aysun Beykoz

Hafta sonunda başlayan Ramazan ayı nedeniyle Bolu'da Galatasaraylı taraftarlar maddi durumu kötü olan ailelere yardım kolisi dağıtarak örnek bir çalışmaya imza atıyor. Sarı kırmızılı takımın taraftar grubu Ultraslan üyeleri, aralarında para toplayarak maddi durumu iyi olmayan ailelere verilmek üzere 100 adet ramazan kolisi satın aldı. Kamu kuruluşları ve mahalle muhtarları ile iletişime geçerek kent merkezindeki ihtiyaç sahiplerini tespit eden taraftarlar, aileleri kaldığı evlerinde ziyaret ederek gıda kolilerini teslim edecek ve ramazanlarını kutlayacak. Ultraslan Bolu İl Temsilciliği, gıda yardımıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla 100 adet koli dağıtacaklarını ve maddi durumu yerinde olmayan ailelerin yüzünü güldürmeyi amaçladıklarını ifade etti.