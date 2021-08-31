Haber: Aysun Beykoz

Adanaspor maçının ardından gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yılmaz, şunları söyledi:

“Bugün oynadığımız maçın değerlendirmesini yaparsak; biz bu maça mutlak galibiyet için çıktık. Ligin de ilk maçları. Burada talihsiz bir golle berabere kaldık. Eyüpspor maçında da çok iyi oynamıştık. Bugünkü maçta bütün amacımız ve gayretimiz galip gelmekti. İlk yarı başa baş bir mücadele oldu, iki takımda gol atabilirdi. İkinci yarı hem golü erken bulduk hem bu maçta oyunumuzu daha rasyonel bir şekilde oynamaya başladık. Galibiyet bizim için kaçınılmazdı. İkinci golü bulduktan sonra çok daha rahat oynamaya başladık. Daha fazla gol atabilirdik fakat bugün bu skor bize yetti. Bütün futbolcularımı kutluyorum. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar.”

Takıma bir orta saha transferi düşündüklerini belirten Yılmaz, “Belki iyi bir 8 numara bulursak bir tane transfer yapma şansımız olabilir. Bu maçta gördük ki gol attığın ve galip geldiğin zaman özgüvenini daha fazla kazanmış oluyorsun. Bugünkü görev alan futbolcuların tamamı üzerine düşenleri yaptılar. Orta saha için iyi bir 8 numara düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Adanaspor cephesi

Adanaspor Teknik Sorumlusu Yılmaz Akbaşlı, “Maçın başında ilk 10 dakika tutuk oynadık"

Adanaspor Teknik Sorumlusu Yılmaz Akbaşlı ise ikinci yarıda girdikleri çok net gol pozisyonlarının olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Maçın başında ilk 10 dakika tutuk oynadık. Bu da herhalde oyuncularımızın heyecanından kaynaklanıyor. Ondan sonra hâkimiyeti ele geçirdik. İlk yarı rahat pozisyonları gole çeviremememiz ilk yarının 0-0 berabere bitmesine neden oldu. İkinci devre ise sahada kalecimizin sakatlanması, attığımız frikikte gol kaçırmamızdan sonra 1-1 olacakken top döndü 2-0 oldu. İkinci gol olunca da biraz takım daha çok strese girdi. Sonra yaptığımız değişikliklerle oyunda dengeyi sağladık. Hâkimiyeti elimize aldık, arka arkaya 4 pozisyon yakaladık. Bunlardan birisi gol olsa maç daha farklı yerlere gidecekti” diye konuştu.