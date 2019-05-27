Galibiyet düşmeye engel olamadı

Haber: Birol Ertunç

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşan BB Erzurumspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligin son haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmesine rağmen 35 puanda kaldı ve Akhisarspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Tshabalala'nın pası sonrası ceza sahası önünde topla buluşan Taylan Antalyalı'nın savunmadan sıyrılarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Lung'un solundan ağlarla buluştu: 0-1.

18. dakikada orta sahada kaptığı topla rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Chery'nin penaltı noktası üzerinde vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında Kravets'in ıskaladığı topu kaleci Sehic kontrol etmeyi başardı.

27. dakikada soldan Deniz Türüç'ün ortasına penaltı noktası üzerinde Chery'nin gelişine vuruşunda, kaleci Sehic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

32. dakikadaki Kayserispor atağında Mensah'ın pasıyla topla buluşan Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak üsten az farkla auta gitti.

40. dakikada Kravets'in savunma arkasına gönderdiği pasa koşu yapan Mert Özyıldırım'ın kaleciyle karşı karşı pozisyonda kayarak yaptığı vuruşta, kaleci Sehic meşin yuvarlağı ayağıyla kurtardı.

43. dakikadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor farkı 2'ye çıkardı. Taylan Antalyalı'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Sunu'nun sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

Karşılaşmanın ilk devresini konuk ekip 2-0 önde tamamladı.

54. dakikada gelişen atakta Tshabala’nın pasında topla buluşan Sunu’nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta Lung topu kornere çeldi.

58. dakikada Chery’nin ortası defanstan dönerken topu önünde bulan Varela’nın sert şutu Sehiç’in kucağında kaldı.

63. dakikada rakip sahadan gelen uzun topu ceza sahası dışında eli ile kesen Kaleci Lung kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

72. dakikada sol taraftan Deniz’in kullandığı korner vuruşunda topa iyi yükselen Gyan’ın sert kafa vuruşu Kaleci Sehiç’te kaldı.

79. dakikada şık hareketler ile ceza sahasına giren Emrah’ın Kaleci Muammer ile karşı karşıya yaptığı vuruş direğin dibinden auta gitti.

89. dakikada Tshabala’nın yaklaşık 30 metreden vurduğu sert şutu Muammer parmaklarını ucuyla kornere çeldi.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Süleyman Özay xx

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung xx, Tiago Lopes xx, Levent Gülen xx, Sapunaru xx, Kucher xx, Mert x (Varela dk. 46 xx), Hasan Hüseyin xx, Mensah x (Gyan dk. 46 x), Chery xx, Deniz Türüç xx, Kravets x (Muammer dk. 64 xx)

Yedekler: Umut, Emre Demir, Nurettin, Hakan

AdemTeknik Direktör: Hikmet Karaman

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehiç xxx, Tolga xx,Kanstrup xx,Lokman xx, Leo xx, Taylan xxx (Safa dk. 81 x), Tshabala xx, Sunu xxx, Eduok xx (Samed dk. 87 ?), Emrah xx, Opseth x (Serkan Kurtuluş dk. 60 x)

Yedekler: Hakan, Rashad, Kone, Munsy

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Taylan (dk. 12), Sunu (dk. 43) (BB Erzurumspor)

Kırmızı kart: Lung (dk. 63) (İ.M.Kayserispor)