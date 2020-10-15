Galibiyet Golü Bolusporlu İsimden 

Haber: Volkan Yılmaz
Stat: Titanic Deluxe Belek Otel 1 nolu saha
Hakemler: Hakan Yurtseven, Hakan Erdaş, Engin Altınay, Halim Kolancı
Türkiye: Canberk Yurdakul (Dk.46 Doğan Alemdar), Atakan Gündüz (Dk.90 Emin Bayram), Halil Duman, Taha Tunç, Doğukan Efe (Dk.46 Efe Binici), Gökdeniz Bayrakdar (Dk.73 Ali Yavuz Kol), Şefik Abalı, Kerem Kalafat (Dk.86 Muhammed Emin Sarıkaya), Süleyman Luş, Muhammet Arslantaş (Dk.73 Ali Akman), Muhammed Gümüşkaya (Dk.67 Emir Biberoğlu)
Bulgaristan: Svetoslav Vutsov, Aleksandar Ganchev, Kiril Kirov (Dk.57 Yoan Baurenski), Aleksandar Todorov, Pavel Georgiev (Dk.67 Georgi Aleksandrov), Kolyo Stanev, Stanislav Rabotov, Marin Petkov (Dk.57 Denislav Angelov), Dimitar Stoyanov (Dk.46 Martin Petkov), Emil Kolev (Dk.46 Dimitar Tonev) , Petar Karaangelov (Dk.57 Martin Atanasov)
U19 Milli Takımı'nın Bulgaristan hazırlık maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyordu:
Kaleciler: Canberk Yurdakul (Bursaspor), Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor), Arda Akbulut (Trabzonspor A.Ş.), Boğaçhan Kazmaz (Çaykur Rizespor A.Ş.)
Defans: Fatih Kızılkaya (Ankaraspor), Şefik Abalı (FC Wacker), Emin Bayram (Galatasaray A.Ş.), Süleyman Luş (Galatasaray A.Ş.), Kerem Kalafat (Giresunspor), Adem Doğan (Hes Kablo Kayserispor), Halil Duman (Karbel Karaköprü Belediye Spor), Muhammed Emin Sarıkaya (Medipol Başakşehir FK), Talha Gürsu Gür (OH Leuven Res.), Atakan Gündüz (Trabzonspor A.Ş.)
Orta Saha: Oğuzhan Akgün (Altınordu), Doğukan Efe (Ankaraspor), Emir Biberoğlu (AZ Alkmaar), Efe Binici (Göztepe A.Ş.), Mustafa Emirhan Özyaşar (Niğde Anadolu FK), Taha Tunç (Trabzonspor A.Ş.)
Forvet: Burak İnce (Altınordu), Muhammet Arslantaş (Beypiliç Boluspor), Muhammed Gümüşkaya (Beypiliç Boluspor), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport-Tav Antalyaspor), Ali Akman (Bursaspor), Ali Yavuz Kol (Galatasaray A.Ş.)