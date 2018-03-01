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01 Mart 2018 Perşembe
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    • Galibiyet hasreti sona erdi

    Spor Toto 1. Ligin 24. haftasında şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle ertelenen Adana Demirspor-İstanbulspor maçında galibiyete uzanan taraf 2-1’lik skorla Adana Demirspor ekibi oldu.

    01 Mart 2018 Perşembe 12:19
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    Galibiyet hasreti sona erdi

    Haber: Semih Baykal

    Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında 25 Şubat Pazar günü şiddetli dolu yağışı nedeniyle skor 1-1 iken 34. dakikada tatil edilen ve 26 Şubat Pazartesi günü kaldığıdakikadan devam eden Adana Demirspor-İstanbulspor maçını, ev sahibi takım 2-1 kazandı.Adana Demirspor'un golleri 18. dakikada Sezer Özmen ve 84. dakikada Batuhan İşçiler'den geldi. İstanbulspor'un golünü ise 26. dakikada AldinCajic penaltıdan kaydetti.82. dakikada Wellington, rakibine yaptığı hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Adana Demirspor, 2 haftalık yenilgi serisini sonlandırarak sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 27 yapan Akdeniz temsilcisi, küme düşme hattının bir basamak yukarısına 15. sıraya yükseldi. Son 3 haftada 2. kez sahadan yenik ayrılan Süper Lig hedefindeki İstanbulspor ise 38 puanda ve 5. sırada kaldı.

    Stat: 5 Ocak Fatih Terim

    Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Oğuz Terzi

    Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Erhan Kartal, Yiğitcan Erdoğan, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Kubilay Sönmez, Savaş Yılmaz, Lalawele(Dk. 59 Aydın Yılmaz), Gege (Dk. 51 Tambe), Mendy (Dk. 76 Yiğit İncedemir), Atabey Çiçek

    İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber, Wellington, Mehmet Zeki Çelik, Onur Ergün, Cajic(Dk. 46 Kojic), Kubilay Aktaş, Eslem Öztürk, Zafer Şensoy, İbrahim Yılmaz (Dk 77 Bougouhi)

    Goller: Dk. 18 Sezer Özmen, Dk. 84 Batuhan İşçiler (Adana Demirspor), Dk. 26 Cajic (Penaltıdan) (İstanbulspor)

    Kırmızı kart: Dk. 81 Wellington (İstanbulspor)

    Sarı kartlar: Dk. 22 Onur Ergün, Dk. 79 Eslem Öztürk (İstanbulspor), Dk. 29 Sezer Özmen, Dk 90+1 Erhan Kartal, Dk. 90+2 Kurtuluş Yurt (Adana Demirspor)

    MAÇTAN DAKİKALAR

    10'uncu dakikada köşe vuruşunu kullanan Zafer'in ortasına iyi yükselen Onur'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

    13'üncü dakikada Geirton'un ortasına iyi yükselen Atabey'in kafa vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.

    18'inci dakikada karambolde topla buluşan Sezer, düzgün bir vuruşla kalecinin elleri arasından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

    21'inci dakikada Wellington'un ortasına iyi yükselen Onur'un kafa vuruşunda kaleci tehlikeyi önledi.

    25'inci dakikada Eslem sağdan ortayı yaptı. Açılan ortada top Yiğitcan'ın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Cajic topu ağlarla buluşturdu: 1-1

    34'üncü dakikada aşırı dolu ve yağmur yağışı nedeniyle bir süre duran karşılaşma daha sonra ertelendi.

    43'üncü dakikada Mendy'nin ceza sahasına gönderdiği top savunmaya çarptı. Demirsporlu futbolcular elle temas nedeniyle uzun süre penaltı itirazında bulundu.

    45'inci dakikada Mendy'nin ceza sahasındaki sert şutunda top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

    45+1'nci dakikada Erhan'ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Atabey, kafayla vurdu. Top az farkla auta çıktı.

    49'uncu dakikada Kojic'in ceza sahası içindeki vuruşunda topu kaleci çeldi.

    66'ncı dakikada Savaş'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top üstten auta gitti.

    75'inci dakikada Kojic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan İbrahim'in vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

    81'inci dakikada topla ceza sahasına giren Tambe'yi düşüren Wellington kırmızı kart gördü, hakem penaltı kararı verdi.

    83'ncü dakikada penaltı atışını kullanan Aydın'ın vuruşunda kaleciden dönen topu Batuhan filelere gönderdi:2-1

    Karşılaşma Adana Demirspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 1., Ligin, 24.

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