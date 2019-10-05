Galibiyet hasreti sürüyor

Haber:Volkan Yılmaz

Boluspor sahaya Hakan Canbazoğlu, İsmail, Cumali, Melih, Poepon, Bilal, Mustafa Eskihellaç, Seth, Hakan Arslan, Burak, Mustafa Durak on biri ile çıktı. Teknik Direktör Osman Özköylü Dodo ve Hayrullah’ı kulübeye çekerken, kadro dışı kaldığı söylenen Ümit Kurt 19 kişilk kadroda yer almadı.

Maça Balıkesirspor iyi başlarken konuk ekip temsilcimiz Boluspor 10’uncu dakikadan sonra daha atak olan taraf oldu. Ekibimiz önemli sayılabilecek 2-3 pozisyonda son pasları veremeyince konuk ekip 26. Dakikada şık bir golle öne geçti. Boluspor kalesinde gördüğü golün ardından yeniden oyunun kontrolünü eline aldı ve aradığı beraberlik golünü 43’üncü dakikada Hakan Arslan ile buldu ve soyunma odasına eşitlikle gitmeyi başardı.

İkinci yarıya Boluspor iyi başlarken ekibimiz 55. Dakikada Mustafa Durak’ın golü ile öne geçti. Bu golden 10 dakika sonra ev sahibi ekip beraberliği sağlarken bu golden 5 dakika sonra Boluspor filelerine 3’üncü golü kaydetti ve Boluspor 3-2 geriye düştü. Kalan bölümlerde oyundan düşen Boluspor rakip kalede pozisyon bulmakta zorlanınca mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Boluspor ligde oynadığı 7 maçta sadece 2 puanda kalırken ligde galibiyeti olmayan tek takım olarak tarihe geçti.

TFF 1. Ligin 7.haftasında deplasmanda Balıkesirspor’a konuk olan Boluspor sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan kırmızı beyazlılar kötü gidişatını sürdürdü.

Haber:Volkan Yılmaz

Boluspor sahaya Hakan Canbazoğlu, İsmail, Cumali, Melih, Poepon, Bilal, Mustafa Eskihellaç, Seth, Hakan Arslan, Burak, Mustafa Durak on biri ile çıktı. Teknik Direktör Osman Özköylü Dodo ve Hayrullah’ı kulübeye çekerken, kadro dışı kaldığı söylenen Ümit Kurt 19 kişilk kadroda yer almadı.

Maça Balıkesirspor iyi başlarken konuk ekip temsilcimiz Boluspor 10’uncu dakikadan sonra daha atak olan taraf oldu. Ekibimiz önemli sayılabilecek 2-3 pozisyonda son pasları veremeyince konuk ekip 26. Dakikada şık bir golle öne geçti. Boluspor kalesinde gördüğü golün ardından yeniden oyunun kontrolünü eline aldı ve aradığı beraberlik golünü 43’üncü dakikada Hakan Arslan ile buldu ve soyunma odasına eşitlikle gitmeyi başardı.

İkinci yarıya Boluspor iyi başlarken ekibimiz 55. Dakikada Mustafa Durak’ın golü ile öne geçti. Bu golden 10 dakika sonra ev sahibi ekip beraberliği sağlarken bu golden 5 dakika sonra Boluspor filelerine 3’üncü golü kaydetti ve Boluspor 3-2 geriye düştü. Kalan bölümlerde oyundan düşen Boluspor rakip kalede pozisyon bulmakta zorlanınca mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Boluspor ligde oynadığı 7 maçta sadece 2 puanda kalırken ligde galibiyeti olmayan tek takım olarak tarihe geçti.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2019, 23:10