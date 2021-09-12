Galibiyet ilk yarıda geldi



Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1. Lig'de verilen Milli maç arasından sonra ilk maçında kırmızı beyazlılar Kocaelispor’u konuk etti. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın henüz 2. dakikası oynanırken genç oyucumuz Bertu Özyürek’in ceza sahası dışından attığı müthiş golle Boluspor 1-0 öne geçti. Erken golün morali ile Boluspor oyunda üstünlüğünü hissettirirken, bir gol de 41. Dakikada Kabongo Kassongo’dan geldi ve kırmızı beyazlılar devreyi 2-0 önde kapattı.

Maçın ikinci yarısı yapılan karşılıklı ataklardan sonuç çıkmayınca kırmızı beyazlı ekibimiz maçtan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Boluspor evinde oynadığı ilk maçını galibiyetle tamamlayarak bu sezon puanla tanıştı. Boluspor bu sezon ilk kez taraftarı ile buluşurken gerek bilet fiyatları gerekse ile ilk haftalardaki performansı sebebiyle az sayıda taraftar takımını tribünden destekledi.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Kassongo'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bertu Özyürek'in sert şutunda top ağlara gitti. 1-0

18. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Benhur Keser'in sert şutu kaleci Selmani'de kaldı.

41. dakikada Zahit Çınar'ın ceza sahası içinde verdiği pasta topla buluşan Kassongo'nun şutunda top ağlara gitti. 2-0

48. dakikada Bregu'nun ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Kassongo'nun kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

90. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Novak'ın şutunda top az farkla auta çıktı.

Stat: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Muhammet Yumak, Göktuğ Hazar Erel

Beypiliç Boluspor: Selmani xxx, Abdurrahim Dursun xxx, Fethi Özer xxx, Bregu xx (Arda Köksal dk. 84 ?), Roshi xx, Eray Ataseven xx (Novak dk. 58), Zahit Çınar xxx, Ali Keten xx (Emin Bayram dk. 74), Abdurrahman Canlı xx, Alican Bertu Özyürek xxx (Tugay Kaçar dk. 58), Kassongo xxx

Yedekler: Ömer Alıcı, Odah, Hakan Bilgiç, Talha Erdoğan, Arda Hilmi Şengül, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Musa Nizam, Atila Turan, Omolo (Diogo dk. 74), Semih Karadeniz, Mehmet Taş, Yılmaz Özeren (Kubilay Yavuz dk. 37), Mandjeck, Pereira (Segura dk. 46), Benhur Keser (Mevlüt Erdinç dk. 46), Bahattin Köse (Ndlovu dk. 46)

Yedekler: Doğukan Kaya, Mevlüt Çelik, İsa Nalbant, Denizalp Özdemir,

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Goller: Alican Özyürek (dk. 2), Kassgongo (dk. 41) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Ali Keten, Zahit Çınar (Boluspor), Omolo (Kocaelispor)