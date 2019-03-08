“Galibiyet priminin ucu açık”

Giresunspor Başkanı Sacit Ali Eren, Boluspor ve İstanbulspor maçlarında hedeflerinin 6 puan olduğunu söyledi.

Haber: Esra Öztürk

Eren, “İki hafta peş peşe içeride oynuyoruz. İki haftada 6 puan almamız gerekiyor. En kötü 4 ama 6’yı alırsak rahatlarız. Bütün mesaimizi kulüpte harcıyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Prim açıklıyoruz; ‘Maçı kazanın gelin primi siz belirleyin’ dedim futbolculara ama henüz kazanamadılar. Adanaspor maçının beraberlik primlerini ödedik” şeklinde konuştu.

DAUDA YÜREKLERİ AĞIZA GETİRDİ!

Giresunspor’da Boluspor mesaisi devam ediyor. Yeşil Beyazlılar teknik direktör Kemal Kılıç yönetiminde saat 13:30’da tesislerde yaptığı idmanla hazırlıklarını sürdürdü. Bütün futbolcuların katıldığı antrenmanda ayağında ağrı hisseden Abiola Dauda riske edilmedi ve dinlendirildi. Dauda’nın durumunun iyi olduğu ve Boluspor maçında oynamasına engel teşkil edecek bir sağlık probleminin olmadığı ifade edildi.

BAŞKAN EREN’E SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, bugün 35 yaşına girdi. Başkan Eren için Giresunsporlu futbolcular, teknik heyet ve kulüp personelleri sürpriz doğum günü düzenledi. Doğum günü pastasını kesip tebrikleri kabul eden Eren, futbolcularından doğum günü hediyesi olarak Boluspor maçında galibiyet istedi.