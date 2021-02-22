Galibiyet sevincinin pozu

Beypiliç Boluspor 4 hafta sonra gelen galibiyet sevinci soyunma odasındaki bu kareye yansıdı.

Galibiyet sevincinin pozu

Haber: C. Kutay Aykan

Boluspor camiasının haftalardır beklediği galibiyet Tuzlaspor deplasmanından alınan 1-0 lık sonuçla gerçekleşti. Oyuncuların 3 puanı kazanma sevinci gözlerinden okunuyordu. Boluspor taraftarlarının da bu pozla galibiyet hasreti sona erdi. Tuzlaspor’a karşı oynanan futbolun umut verici olması ve galibiyetlerin devamının gelmesi tüm camianın tek arzusu.

Boluspor’da önceki sezonlarda klasik hale gelen soyunma odası galibiyet pozu bu sezon haftalar sonra ilk kez yapılarak, Boluspor camiasına diğer maçlar için umut verdi.

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