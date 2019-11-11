Galibiyet Son Saniyede Kaçtı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da izledi maça iyi başlayan konuk takım ilk golü bulan taraf oldu: 0-1. Temsilcimiz ilk 5 dakikada 2 7 metre atışını kaçırınca 5.dakika 2-0 Seyhan Belediye üstünlüğü ile geride kaldı. 10.dakikada fark 3 sayıya çıktı: 2-5. 15.dakika 8-6 konuk takımın üstünlüğü ile geçilirken, 17.dakikada 8-8 eşitliği bulan Sebenspor 1 dakika sonra maçta ilk kez öne geçti: 9-8. 25.dakikaya 13-13 eşitlikle girilirken, son bölümde daha etkili olan Adana ekibi soyunma odasına 17-14 önde gitti. 2.yarının 6.dakikasında temsilcimiz rakibini bir kez daha yakaladı: 19-19. 10.dakikada 21-20 öne geçti. 15.dakikada 23-23 eşitlik oluştu. Temsilcimiz 20.dakika 28-26 ile 2 farkı yakaladı. 25.dakikada Sebenspor’un 32-20 üstünlüğü ortaya çıktı. 27.dakikada rakip takım 33-33 eşitliği sağladı. Son saniyeye 34-34 eşitlikle girildi. Seyhan Belediye bitime 10 saniye kala galibiyet şansını kullanamayınca ekibimiz hızlı hücum şansı yakaladı. Tam süre bitim zili çalarken ekibimiz 7 metre atışı kazandı ve galibiyet ekibimize çok yaklaştı. Ancak atış kaleciden dönünce mücadele eşitlikle tamamlandı. Temsilcimiz 8.haftada 17 Kasım Pazar günü saat 15.00’te Prof.Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda Başkent Akademi Spor Kulübü’ne konuk olacak.

Salon: Karaçayır

Hakemler: Taner Kaplan – Burak Kara

Sebenspor: Furkan, İsmail Altunbaş, İsmail Özgün, Umut, Berkay, Eray, Furkan Emre, Emircan, Uğur, İsmail Altuntaş, Batuhan, Kerem, Berat, Baran, Sametcan, Kadir

Antrenörler: Gürkan Gümüş, Anıl Keser

Seyhan Belediyespor: Oğuzhan, Ferdi, Ramazan, Orçun, Fatih, Sırrı Kemal, Kadir, Ahmet, Mehmet, Batuhan, Umut, Nuhan, Murat Beyaz, Ayhan Özenç

Antrenörler: Mehmet Bilbek, Atilla Duran Arslan

İY: 14-17 / MS: 34-34