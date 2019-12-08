Galibiyete 5 Haftadır Hasretiz

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlk 7 haftada galibiyet yüzü göremeyen Boluspor iç sahadaki Giresun ve Keçiören galibiyetleri ile nefes alan Boluspor, bu maçların ardından yeniden el frenini çekti. Son oynadığı 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan kırmızı beyazlılar bu sonuçlarla galibiyet hasretini 6 maça çıkarttı. 7 deplasman maçından sadece 2 puan çıkartabilen kırmızı beyazlılar düşme korkusunu iyiden iyiye yaşamaya başladılar. Boluspor son sıradaki Eskişehirspor’dan bile daha az maç kazandı. Taraftarlar ve camia küme düşme korkusu yaşamaya başladı.