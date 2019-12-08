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Galibiyete 5 Haftadır Hasretiz

Boluspor TFF 1. ligdeki en kötü sezonunu yaşarken 14 maçta 2 galibiyet alan ekibimiz tam 5 haftadır 3 puana hasret...

Galibiyete 5 Haftadır Hasretiz

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlk 7 haftada galibiyet yüzü göremeyen Boluspor iç sahadaki Giresun ve Keçiören galibiyetleri ile nefes alan Boluspor, bu maçların ardından yeniden el frenini çekti. Son oynadığı 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan kırmızı beyazlılar bu sonuçlarla galibiyet hasretini 6 maça çıkarttı. 7 deplasman maçından sadece 2 puan çıkartabilen kırmızı beyazlılar düşme korkusunu iyiden iyiye yaşamaya başladılar. Boluspor son sıradaki Eskişehirspor’dan bile daha az maç kazandı. Taraftarlar ve camia küme düşme korkusu yaşamaya başladı.

Esra Perçin

Esra Perçin

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