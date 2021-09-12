Galibiyeti ayağı kırılan Berkan'a armağan ediyoruz

Haber: Yasin Bilgi

Adanaspor, ligin 4. haftasında evinde konuk ettiği Menemenspor’u 6-2 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adanaspor’un Teknik Sorumlusu Yılmaz Akbaşlı, “3 haftadır takımımız galibiyete yakın futbol oynuyordu. Keçiörengücü saymazsak maçlarda üstün olan taraf bizdik. Galibiyeti de ayağı kırılan Berkan arkadaşımıza armağan ediyoruz” diye konuştu.

Berkan Fırat’ın sağlık durumu hakkında da bilgi veren Akbaşlı, “Ayağı kırık. Şuanda ne boyutta olduğunu pek bilmiyoruz hastanede olmadığımız için. Detaylarını öğrenip bilgi vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Menemenspor cephesi

Dilaver Mutlu: İyi çalışmıştık

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor’un Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, “Bugün hem pozisyon hataları hem de bireysel hata yaptık. Aslında milli takım arasında iyi çalışmıştık ama uygulamaya gelince farklı olabiliyor” dedi.

Menemenspor, ligin 4. haftasında deplasmanda konuk olduğu Adanaspor’a 6-2 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Menemenspor’un Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, “Fazla söylenecek şey yok. İlk yarıda iyi oynamadık. İkinci yarıya da çok iyi başlamadık. Geriden gelmek zor. Bugün hem pozisyon hataları hem de bireysel hata yaptık. Aslında milli takım arasında iyi çalışmıştık ama uygulamaya gelince farklı olabiliyor. Adanaspor’u tebrik ediyoruz. Bu ara maç sıklığı var. Manisa maçıyla telafi etmeye çalışacağız” diye konuştu.