"Galibiyeti hak edecek oyun oynamadık"



Haber: Volkan Yılmaz

Fazlı Tan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını dile getirdi. Rakiplerinin daha iyi oynadığını belirten Tan, şöyle konuştu: "Galibiyeti hak edecek bir oyun ortaya koymadık. Fizik olarak bizden üstünlerdi. Bu konuda eksiktik. Bunun da eksikliğini yaşadık. Duran toplarla ilgili geçen hafta zafiyetler yaşamıştık ve bunun üzerine çalışmıştık. Bugün de bir duran toptan gol yedik. İkinci yarı istediğimiz gibi oyunu oturtamadık. Maçı 2-1'e getirince risk aldık, rakibimize baskı kurmaya çalıştık. Bu sırada arkada sıkıntılar yaşadık. Sonucunda üçüncü golü yedik. Bu golden sonra oyundan koptuk. Rakibimizi tebrik ediyorum. Çok hızlı bir şekilde toparlanmamız gerekiyor."