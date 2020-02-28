Galibiyeti Resmen Unuttuk!

Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1. ligde bu sezon dertleri bir türlü bitmeyen kırmızı beyazlı temsilcimiz son oynadığı tam 15 maçta 3 puanı bir arada göremedi. Yani 15 maçtır kazanamıyor. Her hafta bir umut diyerek maçına çıkan ancak bu maçların çoğunu berabere bitirerek son sıralarda sıkıntılı süreci devam ettiren ekibimiz son oynadığı 15 maçın 10'un da berabere kaldı. 5 maçta ise mağlup oldu. Ligde sadece 2 galibiyeti bulunan Boluspor Balıkesirspor maçına da bir umutla çıksa da, yine 14 haftadır aradığı beklediği galibiyete ulaşamadı.