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04 Aralık 2017 Pazartesi
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    • Galibiyeti taraftarıyla kutladılar

    Boluspor ligin 14. Haftasında evinde Adanaspor’u son dakikada bulduğu golle 1-0 yendi. Lig’de aldığı bu galibiyetle 4’te 4 yapan Boluspor’lu futbolcular maçın ardında galibiyet sevinci taraftarlarıyla kutladı.

    04 Aralık 2017 Pazartesi 09:50
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    Galibiyeti taraftarıyla kutladılar

    Haber: Semih Baykal

    Boluspor takımın başına Sait Karafırtınalar’ın gelmesiyle yeniden şahlandı. Karafırtınalar ile kırmız beyazlılar ligde son haftalarda ne gol yedi ne de puan kaybetti. Boluspor, ligin 14. Haftasında da sahaya galibiyet için çıktı. Ligin güçlü ekiplerinden Adanaspor ile evinde karşılaşan Boluspor, rakibine karşı maç boyunca üstün bir performans gösterdi. İlk yarının son dakikalarında defans oyuncusu Renato Arapi’nin kırmızı görmesiyle 10 kişi kalan Boluspor yine de rakibine bu eksikliği hissettirmedi. Rakibine maç boyunca yüzde yüzlük bir pozisyon vermeyen, Boluspor ikinci yarıda özellikle Guido ile bir çok gol pozisyonundan yararlanamadı. Ancak kırmızı beyazlılar aradığı golü 90+1’nci dakikada penaltından buldu.  Boluspor’un penaltısını İshak Çakmak gole çevirdi. Bu galibiyetle Boluspor puanını 20 yaptı ve play off potasına yeniden girdi. Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Boluspor’lu futbolcular, bu sevinçlerini tribünlere girerek taraftarlarla da paylaştılar. Futbolcular, taraftarlarla birlikte üçlü çektirerek galibiyeti doyasıya kutladı.

     

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